Comisionada electoral del PPD responsabiliza al PNP por retrasos en proceso de inscripción

La comisionada electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Karla Angleró González, atribuyó este domingo al Partido Nuevo Progresista (PNP) la responsabilidad por los retrasos en los procesos de inscripción de ciudadanos en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Angleró González aseguró que las largas filas que enfrentan los electores tienen como “único responsable” al PNP, debido a la eliminación de las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) bajo el Código Electoral.

“El PNP ha diseñado un sistema intencionalmente ineficaz para desalentar la participación de los jóvenes en el proceso electoral. La eliminación de las JIP, que fue incluida en la Ley del Código Electoral bajo su administración, ha sido un ataque directo a la accesibilidad del voto. A esto se le suma la eliminación de las visitas para inscripción en las escuelas superiores, lo que ha tenido consecuencias para nuestros jóvenes. Dejaron pasar las clases graduadas de 2021 y 2022 sin siquiera inscribirlos para votar, y cuando finalmente comenzaron a visitar las escuelas, lo hicieron con una lentitud inexplicable”, expresó Angleró”.

La comisionada explicó que, hasta marzo de este año, había más de 120 escuelas públicas que no habían sido visitadas por la CEE para inscribir a sus estudiantes en todo el cuatrienio.

“No sabemos cuántas escuelas no fueron visitadas antes de que los estudiantes se graduaran en mayo. Es inaceptable que un gobierno bajo el PNP y una presidenta de la CEE bajo su servicio, permitan que jóvenes se queden sin la oportunidad de inscribirse”, añadió.

De la misma forma, sostuvo que se está “obstaculizando” la integridad del proceso y que el PNP está “jugando” con el derecho al voto.

“Se trata de garantizar que todo el mundo tenga la oportunidad de votar. Para aquellos que dicen que no se sabe cómo votarán estos jóvenes, yo les respondo que ese no es el punto. Es un deber básico asegurar que todos puedan ejercer su derecho al voto. Estos jóvenes deben votar, y lo harán más por quienes luchan por proteger su derecho, que por quienes lo obstaculizan”, afirmó. “Este es un momento crucial para nuestra democracia. No podemos permitir que el PNP siga jugando con nuestro derecho al voto. Es hora de denunciar estas acciones para que no queden impunes. Debemos insistir para que cada joven, cada ciudadano, tenga la oportunidad de ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones”, concluyó Angleró.

Precisamente, el sábado la candidata a la gobernación por el PNP y actual comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, afirmó que los grupos opositores, a los que calificó de “izquierda”, quieren “lanzar sombra” sobre el proceso de inscripción y electoral que realiza la CEE.

González Colón dijo que la oposición política “no va a tener los votos” para ganar los próximos comicios electorales, que se celebrarán el 5 de noviembre, por lo que buscan “minimizar” la credibilidad del proceso electoral.

“Hoy, los grupos de izquierda y los que nos quieren separar, quieren lanzar sombra sobre el proceso electoral, la Comisión Estatal de Elecciones, y sobre todos aquellos que son voluntarios y que hacen el trabajo electoral”, comenzó diciendo en su discurso como parte de la Convención del PNP-2024, la cual se lleva a cabo en el complejo hotelero Caribe Hilton, en San Juan.

“Ellos (los partidos opositores) saben que no van a tener los votos y que no tienen al pueblo. Esa es su manera de minimizar y minar la credibilidad del proceso electoral porque saben que en noviembre el PNP va a arropar a Puerto Rico”, agregó.

La candidata del PNP, también volvió a comparar la situación política de Venezuela con Puerto Rico, algo que ha sido parte de la campaña del partido contra sus opositores.

“No podemos permitir que lo que pasó en Venezuela, Nicaragua y Cuba le pase a Puerto Rico con estos candidatos de izquierda y comunistas”, reiteró.