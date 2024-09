Residentes de Jayuya amanecen a oscuras tras avería en importante línea

Los residentes del pueblo de Jayuya siguen sin el servicio de electricidad desde la noche del lunes, 2 de septiembre de 2024, luego de una avería en la línea 3400, que discurre entre Dos Bocas y el pueblo.

En entrevista con Wapa TV, el alcalde del dicho ayuntamiento; Jorge L. González Otero, sostuvo que: “La comunicación es fatal. Tenemos que estar solicitando información. El director de manejo de emergencias se pudo comunciar ayer y dijeron que trataron de arreglar la línea por la tarde; cayó la noche y no pudieron hacerlo. Dijeron que durante la mañana de hoy estarían, temprano, trabajando...”.

“No nos han dado explicación. Lo grande de esto es que también se puede sacar luz por parte de Ponce. El huracán María había afectado estas líneas, ellos las habían reparado y se cayeron nuevamente. Dijeron que se iban a reparar y, hasta el momento, no se han reparado. Quiere decir que si esta gente hubiese trabajado con urgencia y diligencia nosotros no estuvieramos sufriendo este servicio porque se pudiera conectar por Ponce. Pero siguieron usando la línea de Dos Bocas a Jayuya y se olvidaron de la línea de Ponce”, explicó el primer ejecutivo municipal de Jayuya.

A través de las redes sociales, la cuenta de Facebook del Municipio de Jayuya aseguró que el servicio de luz puede volver a eso de las 2:00 de la tarde del martes.

La empresa encargada del sistema de transmisión y distribución del servicio eléctrico en la isla, LUMA Energy, estará llevando a cabo trabajos de mantenimiento en varios sectores de la isla que podrían dejar sin luz a sus residentes hoy, martes.

Según se reporta en el portal de LUMA, específicamente en la sección de “mejoras planificadas” los trabajos se darán en Naranjito, Barceloneta y Santa Isabel desde tempranas horas de la mañana.

“Mientras llevamos a cabo estos trabajos, y para garantizar la seguridad de nuestras brigadas de campo y de las comunidades, ten en cuenta que estas mejoras podrían provocar interrupciones de servicio temporales”, lee el aviso en la página.

En Naranjito se llevarán a cabo trabajos de reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos en el sector Ferrer de 8:00 a.m.- 4:00 p.m.

Mientras que en Barceloneta también se trabajará con el reemplazo y reparación de líneas desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Esto afectará al centro comercial de los Outlets de Barceloneta, Sector Central Monserrate, Hacienda La Monserrate, Paso Real en el Barrio Bajura y Los Hornos en la carretera #2.

Además, en Santa Isabel también se realizará este tipo de trabajo en el sector Jauca de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

El lunes se reportaron sobre 30 mil clientes sin servicio, luego de las lluvias que afectaron a gran parte de la isla por el paso de una onda tropical.

Por otro lado, en las pasadas semanas también se han experimentado apagones por los llamados “relevos de carga” que realiza la empresa Genera PR, encargada de la generación de energía por diversos problemas en las centrales de la red eléctrica.