Anticipan más lluvias y tormentas eléctricas en el interior y oeste para este martes

Sep/3 | 5:30 AM



Showers and thunderstorms will result in a limited to elevated flooding risk for most of the US Virgin Islands and Puerto Rico.



Las lluvias y tormentas eléctricas resultarán en un riesgo de inundaciones de limitado a elevado para USVI y PR. #prwx #usviwx pic.twitter.com/p9KySRWjRH