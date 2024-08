Pablo José Hernández deja en manos de Jesús Manuel Ortiz si también debería renunciar a las escoltas

El candidato a comisionado residente en Washington por el Partido Popular Democrático (PPD), Pablo José Hernández Rivera, no ve la presión pública como el elemento que le hizo renunciar a las escoltas policiales, y sostuvo que nunca tuvo convencimiento total sobre la decisión, por lo que al observar el revuelo causado dio reversa en su pedido.

En entrevista Punto por Punto con Metro aseguró que de ser electo no tendría escoltas en Washington DC y sostuvo que no favorece las escoltas para los exgobernadores por las que su abuelo batalló judicialmente. Sin embargo, a la pregunta sobre si su compañero de papeleta en el PPD, Jesús Manuel Ortiz, también debería renunciar a las escoltas, Hernández Rivera dijo que es una decisión que corresponde al candidato a la gobernación.

PUBLICIDAD

“Él es quien tiene que tomar esa decisión. El contexto del candidato a gobernador puede ser diferente. Él está compitiendo contra alguien que las tiene (las escoltas). De modo que si él no las tuviera, pues tendría una ventaja injusta. Así que en ese sentido, pues uno puede entenderlo mejor”, dijo Hernández Rivera. A la pregunta sobre si la ventaja se refiere a logística de movilización o preocupaciones de seguridad, el joven político dijo que ambas consideraciones influyen y que es una decisión que toma cada cual.

En año electoral, la ley provee escoltas para los candidatos a la papeleta estatal. De los aspirantes, la candidata del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González tiene seguridad por su cargo actual como comisionada residente, los candidatos populares solicitaron la escolta, pero el resto declinó ese beneficio. El martes pasado, Hernández Rivera renunció al beneficio que había solicitado con Ortiz.

Precisamente sobre su decisión inicial de solicitar las escoltas, Hernández Rivera manifestó que no estaba del todo convencido, pero que por recomendación de personas con más experiencia en campañas políticas optó por solicitar el servicio de la Policía de Puerto Rico. Enfatizó que no contó con escoltas desde enero y que el periodo que las tuvo no era un servicio 24/7.

“Definitivamente yo no la iba a usar para que me pasearan el perro ni para que me cortaran la grama. Qué es lo que ha pasado con la comisionada Residente. Pero hay cosas que yo no controlo. Hay cosas que ellos tienen que seguir las reglas de la Policía y eso incluye, pues cuando uno sale te tienen que acompañar y eso es lo que sale en ese video. Así que cuando sale el video yo digo mira, yo no me siento cómodo con esto. Yo veo que el pueblo no entiende que esto sea necesario. Creo que los políticos tienen que escuchar al pueblo. Yo las renuncio con mucha tranquilidad y facilidad. Y así ha sido. Y me siento bien, tranquilo y conforme con esa decisión”, detalló.

Sobre el hecho de que los otros candidatos a comisionado residente no solicitaron la protección policial, Hernández Rivera dijo que lo supo luego de su solicitud y que fue otro factor en su determinación de renunciar a las escoltas.

PUBLICIDAD

En la recomendación que recibió para solicitar las escoltas, Hernández Rivera mencionó que le explicaron que en las caravanas de las postrimerías de las campañas pueden surgir accidentes o incidentes en los que fuese necesaria la protección de escoltas.

Usted había estado antes en campaña acá en Puerto Rico, por ejemplo, cuando le dijeron eso, al final se pone intenso en las caravanas. ¿Alguna vez has sentido temor en una caravana?, preguntó Metro.

“No diría que temor, pero una vez me tiraron un huevo en una caravana. Cuando era chiquito, estaba con mi papá. Pero no por eso.. Pero eso le daba credibilidad a cuando te dicen en las caravanas surgen incidentes”, relató.

De hecho en la entrevista Punto por Punto, Hernández Rivera habló por primera vez sobre el momento en la historia política de Puerto Rico en que su padre, José Alfredo Hernández Mayoral, fue brevemente aspirante a la candidatura a la gobernación por el PPD. En aquel entonces, el abogado renunció a la candidatura por asuntos de salud de su hijo, hoy candidato a comisionado residente en la papeleta popular.

“Con el retiro de Sila Calderón y la solicitud de que mi papá corriera para gobernador, y esperanzados como estábamos de que esa cirugía (para remover la vesícula) me iba a curar e iba a resolver el problema, él aceptó (la candidatura). Lamentablemente, pues la cirugía tuvo algunas complicaciones que requirieron tratamientos seguidos y varios viajes a Estados Unidos. Ahí es que él decide retirarse. Yo te diría que me tardé como un año en recuperarme de eso. Eso fue un momento bien difícil en mi vida. Pude salir de eso y echar pa’lante”, contó.

La entrevista con el candidato a comisionado residente del PPD también abordó temas como su participación en la Convención Demócrata, el estatus, la economía y su campaña.