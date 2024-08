Pablo José Hernández se echa para atrás y desiste de usar escoltas

El candidato a la comisaría residente por el Partido Popular Democrático (PPD), Pablo José Hernández, anunció el martes, que desistió del uso de escoltas que había solicitado este mes para el periodo electoral.

La renuncia a las escoltas se da justo después de que en el fin de semana se publicara un vídeo en las redes sociales donde se ve a Hernández escoltado por dos agentes mientras baja unas escaleras eléctricas.

PUBLICIDAD

“La ley provee protección para candidatos a gobernador y comisionado residente. La rechacé en enero y la acepté recientemente de manera limitada para la recta final de campaña. He escuchado al pueblo y concluido que no desean que los candidatos a comisionado residente tengan este derecho”, expresó Hernández Rivera en declaraciones escritas.

“Por respeto a su voluntad y a la democracia, he renunciado al mismo”, agregó.

¿Son necesarias las escoltas para los candidatos políticos?

Tras la solicitud de escoltas realizada por parte del candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, y el candidato a comisionado residente, Pablo José Hernández, al Departamento de Seguridad Pública (DSP) para el periodo electoral, diversos expertos en el campo han expresado sus opiniones al respecto.

“Realmente, obviamente esto ayuda un poco a agilizar la cosa de ellos moverse a las diferentes actividades. Entiendo que no la tienen todo el tiempo, que solamente para algunas actividades, no justas en las 24 horas, es lo que tengo entendido. Pero he atacado el tema un par de veces, porque la realidad es que la información que tengo de la policía, esta unidad... Los efectivos son parte de ella, y estén cuidando a alguien o no, pues les pagan, por decirlo de cierta forma, ¿no? (...) haya quien cuidar o no, como quiera ellos están”, destacó el abogado y analista político, Eduardo López.

El DSP tiene que otorgar servicios de escolta o seguridad solamente a candidatos que aspiran a las posiciones de comisionado residente o gobernador, pero solo si es solicitado. Aunque no haya una solicitud, el personal aguarda su disponibilidad y es remunerado.

PUBLICIDAD

Asimismo, el abogado resaltó que “lo que pasa es que es la ley. La ley establece que a esas personas se les tiene que dar. Hay algunos que la rechazan, que no la utilizan. Hay algunos que la utilizan, como te digo, parcialmente. Pero más que nada, del elemento de seguridad, es para ellos poder moverse en las cosas de campaña”.

López, aunque destacó que el servicio a escolta está garantizado por ley, no conoce de alguna amenaza que los Populares podrían enfrentar durante el periodo electoral.

Por su parte, el exmonitor de la Policía, Arnaldo Claudio identificó que se debe ejecutar un análisis para así identificar la necesidad de los candidatos por el servicio.

“Hay una oficina específicamente que lleva a cabo un estudio en lo que es algo que se llama un análisis de reto. Y de acuerdo a ese análisis, pues entonces se le brindan o no se le brindan las escoltas. En este caso, pues es bien raro ver porque, por lo menos en el tiempo en que yo estaba, el servicio era limitado solamente para personas corriendo para gobernador. Entiendo yo que han visto algo que normalmente no se ve en Puerto Rico. Obviamente en Puerto Rico tenemos un nivel de criminalidad bastante alto”, indicó Claudio.

Para el exmonitor, el punto clave para analizar son los retos que presentan estos candidatos.

“Tiene que haber un estudio y un análisis donde el reto que representa ese candidato en la sociedad, en el ambiente que está desplegado. Yo, por lo menos, no he oído de ningún reto específico a alguno de esos candidatos, al menos que, obviamente, no se haya dicho”, concluyó.