Jenniffer González se reúne con alcaldes del PNP para buscar unidad tras primarias

A menos de 24 horas de haber sido certificada preliminarmente por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) como la ganadora de la contienda primarista del Partido Nuevo Progresista (PNP), la comisionada residente, Jenniffer González Colón comenzó su iniciativa de unificar el partido.

González Colón reunió a alcaldes para conversar sobre distintos temas y estrategias con el propósito de fortalecer alianzas de cara a las elecciones de noviembre.

En la reunión participaron sobre 25 de los alcaldes federados, entre ellos el presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández; la alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto; la alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera; el alcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera; el alcalde de Guaynabo Edward O’Neill; entre otros.

Hernández aseguró que en el encuentro se llevó a cabo una “muy buena reunión”.

“Vimos a una comisionada residente con mucha apertura, escuchando los planteamientos de cada compañero alcalde y alcaldesa. Es bien importante hacer una radiografía de lo que está pasando en los municipios, camino a lo que va a ser noviembre que no tengo duda de que el PNP, luego de este evento de primarias salió fortalecido y vamos a ganar en grande”, planteó.

Ante preguntas de la prensa sobre las diferencias que hubo entre el partido, el presidente de la federación instó que los funcionarios mantienen como enfoque la unidad.

“Ayer vimos a un gobernador aceptando los resultados, aceptando la voluntad de un pueblo estadista, pero a la misma vez, diciendo desde el primer día de que hay que votar íntegro bajo la Palma [...] porque más allá de las candidaturas y los individuos, hay un ideal que nos une que es de la estadidad para Puerto Rico. Vimos a un gobernador, en apenas horas de haber salido no favorecido en una elección, pidiendo un voto íntegro para el PNP”, agregó.

También, reveló que el 15 de junio la federación convocó una reunión que incluye a todos los alcaldes, a González Colón y a Pierluisi Urrutia.

Por su parte, el director de campaña, el Lcdo. Francisco Domenech, dijo que el compromiso de González Colón es claro, “liderar los esfuerzos” para que el partido llegue unido a la Cámara y el Senado.

”Ella está teniendo conversaciones privadas, ha tenido reuniones privadas, llamadas privadas con distintos líderes ya del PNP, para dejar la primaria atrás y para ir unidos de cara a las elecciones del 5 de noviembre. Ella está clara en que somos un partido, somos un movimiento ideológico detrás de la Estadidad y ella quiere liderar los esfuerzo para un gran triunfo”, sostuvo el licenciado.

Por otro lado, el alcalde de Fajardo, José Aníbal Meléndez Méndez, estuvo presente en la reunión y argumentó que el actual gobernador se “ha portado muy bien“ con el municipio de Fajardo. No obstante, aseveró lo mismo de la comisionada residente en Washington D.C.

”Ella lo que quiere es unidad, pasar la página […] e identificar cuáles son los malestares que tiene el pueblo de Puerto Rico, tal vez con esta administración y analizar esos resultados. De ahora en adelante, trabajar todos unidos y remar en una misma dirección”, puntualizó.

Luego que su contrincante y primer ejecutivo, Pedro Pierluisi Urrutia le concedió la victoria y la Comisión Estatal de Elecciones certificó de manera preliminar la victoria a la comisionada residente, en el día de ayer, González Colón fue recibida a su comité de campaña entre una gran multitud, jolgorio y música.

“Hoy es un día especial para mí, para mi familia, para mi equipo de trabajo y para todos los puertorriqueños que apostaron a un cambio. Quiero empezar por agradecerle a Dios todo el mundo que nos cuidara, nos fortaleciera y guiara los caminos de Puerto Rico porque hoy se hizo su voluntad. No puede haber voluntad de ninguno de nosotros que vaya por encima de la voluntad del Creador. Y cuando uno acepta eso en el corazón, lo demás cae solo. Quiero también agradecer a tantas miles de personas que confiaron en la esperanza de un cambio, de un gobierno que les escuchara, de un gobierno que les atendiera, la esperanza de un gobierno ágil, de un gobierno de servicios, pero también de que regresáramos a las raíces del PNP”, dijo como una de sus primeras expresiones.

“Como candidata a la gobernación del Partido Nuevo Progresista me comprometo a varias cosas. La primera es a estar en la calle, a escuchar a la gente, a defenderlos. Y, el día que el pueblo de Puerto Rico me conceda el mandato en noviembre, van a tener un gobierno de sensibilidad, con un sentido de urgencia, que va a estar dándoles servicios a la gente, no metiéndoles la mano en el bolsillo”, indicó.

En segundo lugar, subrayó que se asegurará de “hacer una campaña de voto íntegro bajo la palma y que los candidatos del PNP prevalezcan en el Senado y la Cámara.

Ante todos los ataques entre los contrincantes del PNP, aseguró que quedará en el pasado y reiteró en su deseo en unir el partido, aseverando que “todos” deben ser parte de ese proceso para “echar esto pa’ lante”.