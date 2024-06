“Voy a ser una gobernadora que va a estar en la calle todo el tiempo”: Jenniffer González celebra su triunfo en primarias por el PNP

Con un 74.88% de los votos procesados, la comisionada residente en Washington D.C., Jenniffer González Colón, llegó a su comité de campaña y se catalogó como la ganadora de la contienda primarista del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Luego que su contrincante y primer ejecutivo, Pedro Pierluisi Urrutia le concedió la victoria y el Comité Estatal de Elecciones certificó de manera preliminar la victoria a la congresista, González Colón fue recibida al establecimiento entre una gran multitud, jolgorio y música.

La congresista llegó junto a su esposo, José Vargas y el candidato a la comisaría residente en Washington D.C., el capitán Elmer Román.

”Hoy es un día especial para mí, para mi familia, para mi equipo de trabajo y para todos los puertorriqueños que apostaron a un cambio. Quiero empezar por agradecerle a Dios todo el mundo que nos cuidara, nos fortaleciera y guiara los caminos de Puerto Rico porque hoy se hizo su voluntad. No puede haber voluntad de ninguno de nosotros que vaya por encima de la voluntad del Creador. Y cuando uno acepta eso en el corazón, lo demás cae solo. Quiero también agradecer a tantas miles de personas que confiaron en la esperanza de un cambio, de un gobierno que les escuchara, de un gobierno que les atendiera, la esperanza de un gobierno ágil, de un gobierno de servicios, pero también de que regresáramos a las raíces del PNP”, dijo como una de sus primeras expresiones.

Al momento de la conferencia de prensa, el portal de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) reflejó que González Colón registraba un 56.28% por encima del actual gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, con un 43.72%.

Por su parte, aprovechó para reconocer y agradecer los comentarios del primer ejecutivo, tras concederle la victoria.

Al momento de la publicación de esta nota, la plataforma de la CEE mostró un 53.12% para Villafañe. Por otro lado, el capitán Román registró un 46.88% de los votos.

“Me siento orgullosa que cuando le pedi aceptar el reto de correr por una candidatura. […] Aunque todas las encuestas decian que iban a perderdramaticamente, miren los numeros. El pueblo tambien aposto a ese resume y a su entrega. Yo le doy las gracias al capitán Elmer Román”, manifestó, agradeciéndole al capitán por haberle acompañado en toda la jornada electoral.

Por su parte agradeció a los miles de voluntarios que aportaron al proceso de tabulación.

Establece compromiso

“Como candidata a la gobernación del Partido Nuevo Progresista me comprometo a varias cosas. La primera es a estar en la calle, a escuchar a la gente, a defenderlos. Y, el día que el pueblo de Puerto Rico me conceda el mandato en noviembre, van a tener un gobierno de sensibilidad, con un sentido de urgencia, que va a estar dándoles servicios a la gente, no metiéndoles la mano en el bolsillo”, indicó.

En segundo lugar, subrayó que se asegurará de “hacer una campaña de voto íntegro bajo la palma y que los candidatos del PNP prevalezcan en el Senado y la Cámara.

Ante todos los ataques entre los contrincantes del PNP, aseguró que quedará en el pasado y reiteró en su deseo en unir el partido, aseverando que “todos” deben ser parte de ese proceso para “echar esto pa’ lante”.

A su vez, afirmó que se encargará de llamar a Pierluisi Urrutia. “No me tiene que llamar, por que yo le voy a llamar a usted”, recalcó.

“Saben que hubo fuego, atacándome a mí y lamentablemente a mi familia y a mi equipo de trabajo. Quiero agradecerle a mi director de campaña [Francisco Domenech] que aguantó el, a su esposa, que es mi directora de plataforma, a su familia, que hasta vallas pusieron en su contra. Quiero agradecerle a mi amigo el licenciado Francisco Domenech, al licenciado Ángel Petragoli, a su hija. Quiero agradecerle al licenciado Ángel Cintrón“, manifestó, agradeciendo al resto del equipo.

La comisionada reconoció la presencia del alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Jr., agregando que su labor en el municipio es el que desea emular para el gobierno en general.

Por otro lado, también le agradeció al alcalde de Manatí, José Sánchez; de Florida, José Genera; de Lajas, Jason Martínez; de Vega Alta, María Vega, de Gurabo, Rosachely Rivera.

Asimismo, agradeció al expresidente de la Cámara de Representantes, Carlos ’Jhonny’ Méndez por su apoyo.

“Los puestos no le pertenecen a los políticos, le pertenecen al pueblo […] Voy a defender al pueblo, al pueblo y al pueblo, que fue lo que había prometido desde el día uno”, afirmó.