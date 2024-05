Pierluisi no tendrá sorpresas en su cierre de campaña

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia aseguró el jueves que “por lo que sabe”, no habrá sorpresas en su cierre de campaña previo a las primarias del 2 de junio.

“No, lo que quiero es que tener la oportunidad de dar mi mensaje, mensaje de cierre ese día. Yo no voy a parar de hacer campaña, realmente yo no voy a parar hasta el mismo día de la primaria, pero por razones de logística decidimos hacerlo el domingo porque es más fácil que las personas pues puedan asistir un día de fin de semana. Entonces, pues la actividad va a ser también amena. Tenemos música, comida, van a haber carpas porque con estos calores, pues si hay sol para que se puedan refugiar y se puedan hidratar. Así que espero una, una buena concurrencia y también gran parte del liderato porque he tenido el privilegio y me siento muy agradecido de haber recibido el apoyo de la inmensa mayoría de los funcionarios electos bajo la palma y de igual manera también la gran mayoría de los candidatos”, dijo Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa.

“Yo estoy enfocado en mi propia campaña, en mi mensaje. Ya estamos básicamente ocho o nueve días del evento. Definitivamente (la ventaja es de) doble dígito garantizado. Ahora es cuestión de ver cuánta es la ventaja y seguir llevando mi mensaje. Ya en esta etapa el 95 por ciento de los votantes que dicen que van a ir a la primaria saben por quién van a votar. O sea que ya ahora el esfuerzo mío es más, y de mi equipo es más movilizar el voto, es sacarlo, sabemos que lo tenemos, es cuestión de sacarlo, de que el día 2 de junio pues acudan a la urna”, añadió.

Según el aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), a su disposición hay un banco telefónico que le da seguimiento a sus simpatizantes para que salgan a votar o si ya lo hicieron, entregaron la papeleta.

“Tenemos movilizadores en todas las unidades electorales y hay todo un plan de trabajo. Recientemente tuvimos una actividad en el (Coliseíto) Pedrín Zorrilla a la que fueron alrededor de 1,700 funcionarios, o sea, miembros de nuestro equipo electoral, pero a nivel de todo Puerto Rico la cantidad es mucho mayor”, sostuvo.

El cierre de campaña de Pierluisi será el domingo en el estacionamiento del estadio Hiram Bithorn en San Juan.