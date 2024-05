Caridad Pierlusi describe a Jenniffer González como una persona sin palabra

Para Caridad Pierluisi, hermana del gobernador y aspirante a la misma candidatura por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, no fue una sorpresa que Jenniffer González lo retara en primarias, pues en el pasado vivió una situación familiar con la comisionada residente que la caracterizó como una persona sin palabra.

Las expresiones y relato de la hermana de Pierluisi surgieron esta mañana en una entrevista con NotiUno. El periodista Normando Valentín preguntaba sobre los ataques que se han hecho en la campaña a su figura y a la de su esposo, el abogado Andrés Guillemard. De hecho, una de las escaramuzas públicas más intensas de la campaña fue entre González y Guillemard. La aspirante a la candidatura a la gobernación por el PNP calificó a Guillemard como un cabildero VIP que utiliza la información y accesos de su esposa en la oficina del Gobernador.

PUBLICIDAD

“Nosotros no somos así, no somos de estar atacando a nadie y menos personalmente porque al final del día todos somos del mismo partido y todos queremos lo mejor para Puerto Rico”, reaccionó Caridad Pierluisi a las preguntas del periodista. Dijo que se trata de “politiquería”. “Están tirando los últimos cartuchos. Lo malo de esos últimos cartuchos es que laceran reputaciones, laceran el sentimiento de la gente”, agregó.

Acto seguido, Pierluisi dijo que ya en el pasado han tenido desencuentros con González. Continuó con un relato familiar en el contexto de la primaria del año 2016 entre Pierluisi y Ricardo Rosselló que la llevó a calificar a la comisionada residente como una persona sin palabra.

“Ella (González) ha estado sentada en la mesa de mi casa, y nos ha dicho algo en frente de mis hijos que en aquel momento tendrían 17, 18, 19 años. Dijo una cosa y al otro día sale una portada de ella con Ricardo Rosselló agarrados de manos. Estábamos mi familia, mi esposo y yo, mis hijos y mis suegros, y allí ella dijo que no se iba a meter en la contienda y que ella no iba a respaldar a ninguno. Al otro día nos enteramos de que ella llegó tarde al almuerzo porque había estado en una entrevista con El Nuevo Día donde ella ya había dicho que iba a respaldar… y a nosotros pues nos dijo algo. A mí nunca se me va a olvidar que mis hijos —que estaban en edad de votar— al otro día cuando ven la portada me dicen, ‘pero mama, ella no fue la que estaba sentada en el almuerzo con ustedes y nos dijo que ella no iba a respaldar a nadie’. Mi contestación a eso fue ‘lo único que tú tienes en la vida es la palabra, así que nunca te olvides de que lo que tú digas, tú tienes que cumplirlo, porque es bien fácil decir cosas y hacer otras, pero cuando eres una persona de liderato hay otros que te están viendo, que tú estás modelando y tú lo que quieres es que sigan tú ejemplo’. Y yo ese ejemplo no lo quiero para mis hijos”, relató.

Aun así, Pierluisi dijo que limaron asperezas en ese ciclo electoral y mantuvieron una buena relación en la que ponían a Puerto Rico por encima de aquel incidente. Sin embargo, la hermana del Gobernador señaló que conociendo ese perfil de González no le sorprendió que retara a Pierluisi como incumbente.

“A mí no me sorprendió… en verdad yo lo esperaba”, concluyó.