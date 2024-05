Virus estomacal impidió presencia de Pierluisi en sus eventos políticos del fin de semana

El gobernador y aspirante a la misma candidatura por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi se ausentó de actividades de su campaña este fin de semana en Utuado, Cabo Rojo y Lares porque desde el viernes enfrenta problemas estomacales.

Así lo explicó esta mañana en NotiUno, su hermana, Caridad Pierluisi. Las expresiones de la hermana del gobernador surgieron al ser confrontada con las expresiones del exsenador, Nelson Cruz, quien milita en las filas de la campaña de Jenniffer González, en el sentido de que Pierluisi llegó el viernes a un negocio de Utuado, pero se fue sin participar en los eventos de campaña porque no había gente suficiente.

PUBLICIDAD

Aunque la hermana del Gobernador dijo que las cosas hay que tomarlas de quien vienen, en referencia a Cruz, pasó a explicar las ausencias del candidato.

“Llegamos a Utuado a un negocio donde el Gobernador iba a esperar para ir el viernes a un mitin. Había un rally corriendo, pero el Gobernador no iba a eso, iba a un mitin. Cuando estaba allí, le empezó un virus del estómago bien fuerte”, reveló Pierluisi. Agregó que su hermano es una persona que en muy pocas ocasiones se enferma y que nunca había faltado a un evento de campaña.

“Tuvimos que irnos… Se corrió igual, allí se quedó todo el liderato. Fue tremenda reunión en Utuado”, añadió.

Además, la hermana del Gobernador dijo que el evento de Cabo Rojo y un rally en otros municipios fue “monumental”.

Así mismo, habló de un evento convocado ayer en Lares, al que tampoco llegó el Gobernador, pero que dijo fue como no se veía en años. “Estamos bien agradecidos de todas las muestras de cariño. Yo rezando que a mi no se me haya pegado. Lares ayer estuvo espectacular, se revolcó Lares. Todo corre porque el apoyo está ahí. La gente sabe, porque se le dijo, que el gobernador estaba enfermo y estaban allí, de verdad que es emocionante ver, porque es la primera vez que uno ve campañas así en mucho tiempo”, agregó Pierluisi.

PUBLICIDAD

La hermana de Pierluisi dijo que espera que hoy el candidato pueda reincorporarse a la agenda de eventos de campaña previo a la primaria del 2 de junio.

Sobre el estimado de participación en el evento electoral, la exdirectora de la campaña de Pierluisi en el ciclo electoral anterior dijo que esperan ver entre 350 mil a 400 mil votantes en la primaria del PNP.

“Hemos pasado por mucho y la realidad es que hay cierta apatía, pero también hay un deseo de continuidad bien importante porque las cosas han ido mejorando, que falta mucho, todavía falta, pero las cosas han mejorado”, dijo.