Carlos Mellado habla sobre su salud: “Me están dando una quimioterapia todos los meses”

El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, reveló este miércoles que fue diagnosticado hace más de un año con el síndrome de carcinoma -un trastorno que afecta órganos y tejidos del cuerpo- y que, actualmente, recibe una quimioterapia mensual.

“Yo tengo una condición que se llama síndrome de carcinoma. Es una condición, verdad, de células malignas pero que tiene un 90% de prognosis de recuperación. Por lo tanto, pues, se me hinchan las manos... Ha sido complicado porque llevo un año ya con los síntomas en esto y esas células secretan unas sustancias que producen inflamación, dolor, fatiga... Pues, obviamente, me están dando una quimioterapia todos los meses...”, confirmó en el programa Jugando Pelota Dura (Teleonce).

Así mismo, el secretario de Salud aseguró: “Yo estoy trabajando siempre, veo pacientes, estoy en el Departamento de Salud. Yo me mantengo activo, vivo una vida normal. La vida continúa, uno tiene que bregar, vamos pa’lante, punto y se acabó”.

La semana pasada, Mellado lanzó un reto contra la precandidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, luego de una serie de intercambio de ataques que forman parte de la campaña primarista.

Mellado respondió a unas expresiones de la también comisionada residente quien indicó que este se encontraba “medicado” y lo señaló por alegadamente dejar de expirar más de $10 millones en subsidios federales para Salud.

Recomendados:

“Yo voy a lanzar un reto ahora mismo aquí, si ella piensa que yo no sé administrar, ella piensa que yo uso medicamentos...ella me pide disculpas y le pide disculpas a todo el que toma medicamentos, yo me voy mañana de la posición y se la deja para quien ella quiera que pongan mañana. Tanto me interesa la posición, que es más interés el pueblo. Si ella piensa que yo estoy loco, que yo estoy desenfrenado, fantástico siga diciéndolo, yo me callo. Ahora si ella pide, disculpas al pueblo de Puerto Rico y dice la verdad yo me voy”, expresó Mellado.

En conferencia de prensa, González, aseguró que las críticas del secretario de Salud nacen de la “frustración” y el “complejo”, ya que no tuvo respaldo cuando aspiró a ser comisionado residente.

“Para recordarle al secretario, ya que tiene problemas de amnesia, le voy a recordar que yo he sido la comisionada residente que ha conseguido 36 billones de dólares en fondos federales para Salud en Puerto Rico; garantizando la tarjeta de Salud del Plan Vital, no por ocho años, sino hasta el 2027, que en la última negociación logramos $20 billones. Aumentamos el pareo federal de salud que, históricamente, toda la vida todos los comisionados residentes habían conseguido solamente el 55% de pareo federal. Yo conseguí, bajo [la administración de] Trump, dos años al 100% y hoy estamos en un 76% de pareo federal. Lo que significa que el gobierno de Puerto Rico no ha tenido que parear ni aportar más al pote de Salud, porque yo he conseguido los fondos a nivel federal, al punto que la tarjeta de salud no se ha visto en el famoso medical cliff, en el abismo de presupuesto”, fueron las expresiones de la comisionada residente.

Mellado fue uno de varios jefes de agencia que acudió al programa Jugando Pelota Dura para defender el trabajo que aseguran ha realizado la administración de Pedro Pierluisi, luego de que la comisionada residente asegurara que no los tendría en cuenta para su administración en caso de ganar la gobernación en noviembre.