JGO denuncia que Carlos Mellado dejó expirar más de $10 millones en subsidios federales para Salud

“Como gobernadora, yo no voy a tener secretarios como el que dejen expirar los fondos federales de Salud, porque mientras el está politiqueando conmigo, ha dejado expirar grants federales en Salud. No de un millón, no de dos millones, de mucho más de 10 millones de dólares“, así reaccionó la comisionada residente en Washington D.C., Jenniffer González Colón, a las expresiones del secretario del Departamento de Salud (DS), Carlos Mellado.

El jueves pasado, en el programa televisivo de TeleOnce de Jugando Pelota Dura, Mellado indicó que no tiene ningún tipo de comunicación con la congresista y que los fondos federales que ha recibido la agencia no fueron gracias al esfuerzo de González Colón.

“Con quienes se logró esto fueron médicos que fueron con nosotros, asociaciones, el propio Colegio de Médicos que, aunque hayamos tenido la diferencia que tenemos, también trabajó en esto. Asociación de hospitales... O sea, esto fue un conjunto de gente en Puerto Rico que fuimos todos unidos al gobernador, que fue quien nombró esta coalición, y fuimos congresista por congresista trabajando con esto“, sostuvo.

“Si ella hizo algo por su lado. No lo vi. Nosotros tuvimos una reunión. […] Pero, es que si ella es republicana y que nosotros no fuimos los demócratas, hay que hablar claro, fue el presidente de Estados Unidos, Chuck Schumer, Nydia Velázquez. […] Yo no tengo comunicación con la comisionada residente. Nosotros fuimos en una ocasión y nos sentamos con ella […] a principios del cuatrienio“, agregó en el programa.

La aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), reiteró que estas aseveraciones por parte de Mellado nacen de una “frustración” y “complejo” que puede tener el secretario, ya que no tuvo un respaldo cuando aspiró a ser comisionado residente.

“Ustedes recordarán que el anunció su candidatura y se quedó solo, nadie lo respaldó ni el sector privado lo respaldó, así que pues ante eso ha recurrido el gobernador a utilizar a los jefes de gabinete para hacer campaña en esta primaria”, manifestó González Colón.

Reitera su labor en la capital federal

“Para recordarle al secretario, ya que tiene problemas de amnesia, le voy a recordar que yo he sido la comisionada residente que ha conseguido 36 billones de dólares en fondos federales para Salud en Puerto Rico; garantizando la tarjeta de Salud del Plan Vital, no por ocho años, sino hasta el 2027, que en la última negociación logramos $20 billones. Aumentamos el pareo federal de salud que, históricamente, toda la vida todos los comisionados residentes habían conseguido solamente el 55% de pareo federal. Yo conseguí, bajo [la administración de] Trump, dos años al 100% y hoy estamos en un 76% de pareo federal. Lo que significa que el gobierno de Puerto Rico no ha tenido que parear ni aportar más al pote de Salud, porque yo he conseguido los fondos a nivel federal, al punto que la tarjeta de salud no se ha visto en el famoso medical cliff, en el abismo de presupuesto“, recalcó.

De la misma forma, destacó que las “decenas de reuniones” se pueden apreciar en la página del propio secretario.

“Sin embargo, en su propia página, publica las decenas de reuniones que tuvo en mi oficina, cuando yo convocaba funcionarios federales para discutir asuntos de salud. Así que para mí, me parecen poco serias, me parecen parte de la frustración de quedarse solo y no respaldado por nadie”, opinó.

Metro Puerto Rico recopiló las publicaciones del secretario de Salud y de otras plataformas que demuestran múltiples reuniones entre ambos funcionarios.

Mellado responde

Luego de las declaraciones de la también vicepresidenta del PNP, el secretario llevó su respuesta a su red social X (antes Twitter).

“La propia @JGO_2024 confirma la asistencia a solo 2 reuniones de un viaje que dimos, de 12 visitas que he tenido en la capital federal para atender temas de salud en el Congreso. Le incluyo una foto que no había subido. Una foto en su oficina, donde me citó y, nunca llegó”, escribió en su cuenta.

Asimismo, en los comentarios invitó a la comisionada a “trabajar juntos y dejar fuera los ataques por su carrera primarista.