Javier Jiménez propone reducir la legislatura para bajar su costo

El candidato a la gobernación por el Proyecto Dignidad (PD), Javier Jiménez Pérez, aseveró que la legislatura actual de Puerto Rico es costosa y que muchos de los proyectos que someten quedan en “lo ridículo”.

En entrevista con Metro Puerto Rico, el alcalde de San Sebastián, indicó que, en comparación con legislaturas de los Estados Unidos, ninguna tiene tantos legisladores por acumulación como la del archipiélago. Es por ello que, entre sus propuestas, está eliminar estos escaños para que sea una “más responsiva”

PUBLICIDAD

“Una legislatura tan costosa como la tenemos, tan grande como la tenemos, donde el legislador por acumulación son alrededor de 22, tanto 11 en la Cámara y 11 en el Senado, pues definitivamente no hace sentido en el país que vivimos hoy día. Así que, nuestra propuesta es hacer una legislatura que sea más pequeña, menos costosa, una legislatura que sea más responsiva, que se dedique más, que se olvide de los homenajes […] Que se dedique realmente en legislar y a quitarle todo este montón de regulaciones que tiene el pueblo de Puerto Rico”, argumentó en el programa, Punto por Punto.

A su vez, agregó que busca un sistema democrático con representación y no un legislador que “no ves que salen en todo el día” y después, según Jiménez Pérez, en el último año del cuatrienio ”buscan cómo prevalecer en el escaño.

Reacciona a rechazo de su propuesta para pagar la deuda de la AEE

Recientemente, el candidato presentó una propuesta para pagar la deuda de la Autoridad de Energia Eléctrica, el cual tuvo rechazo por expertos políticos, en particular, el primer ejecutivo, Pedro Pierluisi.

Su propuesta consistía en utilizar parte del exceso de efectivo disponible no asignado en la cuenta general del Departamento de Hacienda (DH), comunicado por la JSF en los informes de finanzas para el primer y segundo trimestre 2023-2024, que suman al rededor de $1,300 millones de dólares; más los $250 millones de dólares en fondos del incentivo reintegrable que se pagarían a los contribuyentes este año, para reestructura la deuda de la agencia gubernamental.

Pierluisi rechazó contundentemente tal iniciativa indicando que el uso de ese dinero está restringido.

PUBLICIDAD

“Eso no es dinero que está ahí de libre disposición. Eso es falta de conocimiento o quizás de detalle. No tiene el detalle a la mano […] No, no se puede usar dinero del Gobierno para rescatar a la AEE o para darle un subsidio a la AEE, que es una entidad legal separada. Esa Autoridad está en quiebra. Tiene que resolver su quiebra con sus propios ingresos. Sería nefasto que el Gobierno venga hasta cierto punto como a rescatar la Autoridad de Energía Eléctrica cuando está en medio de ese proceso de quiebra”, reiteró el primer ejecutivo en una conferencia de prensa, en la cual anunció un desembolso de $250 millones de dólares para un incentivo económico a beneficio de contribuyentes elegibles.

Pierluisi Urrutia añadió que aquellos que proponen tal medida “hablan sin saber”. Además, sostuvo que de rescatar a la AEE, impactaría el porcentaje del recorte de la deuda.

“Empiezan a criticar porque no tienen otras alternativas que no sea o aumentar contribuciones o pasárselos al al consumidor y después se para frente a las cámaras y dice: ‘Tenemos que tomar decisiones difíciles‘; difíciles para el ser humano, para el ciudadano, pero para ellos nada difícil. Eso es lo más fácil. Lo más difícil es empezar a buscar alternativas. Tú trabajas todo el día, el otro trabaja todo el día, yo trabajo todo el día y parte de otro de nuestros ingresos se lo lleva el gobierno y entre más costoso es el gobierno, más nos va a requerir de nuestros ingresos y de nuestra vida para pagar todo ese sistema burocrático y de desorden que existe ahora mismo en el gobierno de Puerto Rico“, reaccionó el aspirante a la gobernación, Jiménez Pérez.

Ante controversias en el DCR y los programas de reeducación para personas agresoras

En medio de una crisis de violencia de género y los recientes escándalos en el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y sus Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras (PRRPA), toma espacio en debates políticos.

Recientemente figuras del Partido Popular Democrático (PPD) promueven la paralización de los PRRPA, especialmente luego de que varios asesinos de mujeres este año confesaron haber sido parte de estos programas de Desvío.

No obstante, el aspirante por el PD no cree que se deben eliminar, a pesar de los señalamientos.

“Yo creo que no se deben eliminar, yo creo que se deben complementar con otras ayudas y seguimiento de salud mental a estas personas porque no solamente es: una persona y coger a un salón y empezar a darle clases de cómo se debe hacer, sino que tú tienes que complementar, analizar ese ser humano, qué está pasando por su mente o por su vida y cómo poder atender esas deficiencias de salud mental que tiene ese individuo”, aseveró, agregando que cubrir con ciertas horas de clase no necesariamente constituye que se atienda la raíz del problema.

Reiteró en atender la temática desde una perspectiva holística y entender el comportamiento de estos agresores.