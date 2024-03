Pierluisi cataloga como “nefasto” usar fondos del incentivo reintegrable para pagar deuda de la AEE

Luego que el aspirante a la gobernación por el Proyecto Dignidad (PD), Javier Jiménez Pérez, propuso utilizar los fondos de incentivo reintegrable para el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, rechazó contundentemente tal iniciativa indicando que el uso de ese dinero está restringido.

“Eso no es dinero que está ahí de libre disposición. Eso es falta de conocimiento o quizás de detalle. No tiene el detalle a la mano […] No, no se puede usar dinero del Gobierno para rescatar a la AEE o para darle un subsidio a la AEE, que es una entidad legal separada. Esa Autoridad está en quiebra. Tiene que resolver su quiebra con sus propios ingresos. Sería nefasto que el Gobierno venga hasta cierto punto como a rescatar la Autoridad de Energía Eléctrica cuando está en medio de ese proceso de quiebra”, reiteró el primer ejecutivo en una conferencia de prensa, en la cual anunció un desembolso de $250 millones de dólares para un incentivo económico a beneficio de contribuyentes elegibles.

Pierluisi Urrutia añadió que aquellos que proponen tal medida “hablan sin saber“. Además, sostuvo que de rescatar a la AEE, impactaría el porcentaje del recorte de la deuda.

“Entonces, en vez de tener un recorte de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, el que está propuesto ahora es 75 por ciento. Sabe Dios en dónde acabaríamos, que entonces tendríamos que pagar por decir, en vez de pagar 25 por ciento, 25 centavos de cada dólar que debe. Sabe Dios si terminaríamos pagando por decir 90 centavos de cada dólar. Sería retroceder“, subrayó.

Asimismo, informó que las reservas del dinero sobrante están destinado a distintos escenarios; pago de pensiones, que ya “ronda en $1,000 millones de dólares al año”, y una para desastres naturales, que es de $1.3 millones de dólares.

“Los que proponen que venga el gobierno a subsidiar a la Autoridad de Energía Eléctrica o a rescatarla cuando estamos tratando de resolver el asunto de la quiebra, que es un acto de locura. Al revés, nos costaría como pueblo muchísimo. Aquí hablan algunos de aumento en el costo de la factura.(20:16) Yo no quisiera saber que en qué escenario acabaríamos […] No hay que ser CPA ni abogado para darse cuenta que eso sería nefasto para el pueblo de Puerto Rico”, manifestó el primer mandatario.

La pasada semana, el aspirante a la gobernación por PD, presentó una propuesta para pagar la deuda de la AEE con el fin de evitar un aumento en la tarifa de luz, como establece actualmente el Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad (PAD-AEE), propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que se está discutiendo en el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico en Hato Rey.

El PAD-AEE aumentaría la factura del servicio eléctrico un 25% para pagar 10% a los bonistas y 15% a los pensionados de la AEE durante los próximos 35 años o más. En total, se busca que el Pueblo de Puerto Rico costee $2.5 mil millones dólares.

Jiménez Pérez propone que parte del exceso de efectivo disponible no asignado en la cuenta general del Departamento de Hacienda (DH), comunicado por la JSF en los informes de finanzas para el primer y segundo trimestre 2023-2024, que suman al rededor de $1,300 millones de dólares; más los $250 millones de dólares en fondos del incentivo reintegrable que se pagarían a los contribuyentes este año, sean utilizados para reestructura la deuda de la agencia gubernamental.

En entrevista con Metro al Mediodía, el aún alcalde de San Sebastián de las Vegas del Pepino dijo que lo que propone es “minimizar el impacto” del financiamiento de la deuda, que el Gobierno sea “solidario en el pago del sistema de retiro” de los exempleados de la agencia y que se fiscalice la privatización del sistema de transmisión y distribución, y del sistema de generación, a cargo de LUMA Energy y de Genera PR, respectivamente.

Adicional, reconoció que su propuesta debe ser avalada por el Gobierno y el ente fiscal.

“Tiene que ser una propuesta que avale definitivamente el gobernador de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal. Así que por eso es que nosotros la hicimos pública cuando supimos ya todos los elementos que se estaban discutiendo (en el tribunal federal), porque ese plan fue evolucionando y eventualmente quedó el que están presentando ante la Junta”, comentó Jiménez Pérez a Metro Puerto Rico, quien afirmó que no se trata de una propuesta “para la gradas”.

“Para las gradas sería que yo te dijera vamos a pagar toda la deuda. ¿De dónde? Pues yo no sé, pero no es así”, añadió.

Mira la entrevista completa con Javier Jiménez aquí: