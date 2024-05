La CEE se canta sin jurisdicción para investigar uso de datos electorales

La presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla, concluyó que el uso —fuera de plataformas oficiales del organismo— de datos contenidos en el Registro Electoral no constituye controversia electoral.

Es por ello, la jueza determinó que la CEE no tiene jurisdicción para dar paso a una investigación solicitada por el partido Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) ante una carta enviada por la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) que levantaba denuncias sobre el uso de datos electorales de un periodista por parte de un político. Padilla revirtió su propia decisión sobre investigar el asunto.

La reversa de la presidenta de la CEE surgió ante una moción presentada por la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Vanessa Santo Domingo.

El PNP planteó —y fue acogido por la presidenta interina en su reconsideración— que la CEE carecía de jurisdicción para atender el asunto porque la controversia no era de naturaleza electoral. Lo que sí concluye Padilla es que el Registro General de Electores (RGE) es confidencial y para uso oficial.

Sin embargo, plantea que no se puede especular que información contenida en el RGE que salga en otros medios haya sido extraída de este documento al que tienen acceso los partidos políticos a través de sus comisionados. Sobre la controversia por el uso político de los datos de un periodista justo el día después de publicar un reportaje investigativo sobre el representante del PNP y candidato a la alcaldía de Arecibo, José “Memo” González, se dice que el documento revelado no es oficial. Hasta menciona que en la CEE no se incluyen las profesiones de los electores. Es decir, que esta clasificación sería un ejercicio en la esfera política fuera de la oficialidad de la CEE.

También se aborda una controversia sobre una denuncia de un elector en el periódico El Nuevo Día. Sobre ello se concluye que el elector renunció a su derecho de confidencialidad sobre su información electoral al brindar acceso al medio de comunicación.

Al plantear falta de jurisdicción, la presidenta interina de la CEE descarta entrar en otras peticiones que hacía el PNP en su moción de reconsideración.