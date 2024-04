Gremios periodísticos emplazan a la CEE por movida de amedrentación

La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y el Overseas Press Club (OPC) emplazaron a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla a dar explicaciones sobre la publicación por parte de un político de datos contenidos en el “Registro Electoral” sobre periodistas luego de la divulgación de un reportaje investigativo sobre un representante del Partido Nuevo Progresista (PNP).

El requerimiento de los gremios periodísticos surge a raíz de varias publicaciones en redes sociales del senador del PNP, Thomas Rivera Schatz con datos electorales del periodista David Cordero Mercado y el experiodista Emmanuel Estrada López, así como dos ciudadanos adicionales. El político utilizó los datos para imputar públicamente fraude un día después que Cordero Mercado publicara junto al periodista Benjamín Torres Gotay la investigación sobre los informes financieros y negocios del representante novoprogresista, José “Memo” González. Incluso, utilizó los datos para cursar cartas a autoridades federales con su alegación de fraude. Las misivas también las publicó en sus redes sociales.

La ASPPRO y el OPC calificaron estas acciones como un acto “demagógico” con la intención de “amedrentar periodistas en su labor informativa y fiscalizadora, especialmente en año electoral”. Así mismo, plantearon que se trata de un “asunto de gravedad” que viola el derecho a la intimidad y expone la seguridad de los electores.

“Usted como presidenta de la CEE debe explicarle al pueblo por qué la información confidencial publicada no viola el Código Electoral, y que se aclare si esa información divulgada cumplió con un fin permitido en el Código Electoral”, lee la misiva de las dos organizaciones de periodistas en Puerto Rico a la presidenta de la CEE.

Le recordaron a Padilla que divulgaciones de datos confidenciales en el pasado dieron paso al pleito de las carpetas por persecusión contra cientos de ciudadanos. “El acceso a información confidencial del elector y su uso para propósitos políticos constituye un carpeteo”, sostuvieron.

La presidenta de la CEE emitió unas declaraciones en las que alega que las imágenes que circulan en redes no corresponden a base de datos oficial del organismo.

“El acceso al Registro únicamente es autorizado cuando se requiere estrictamente para propósitos operacionales, conforme la Ley dispone. Además, bajo ninguna circunstancia y sin distinción de persona, puede accederse en ausencia de balance. En atención a la preocupación presentada por las presidentas de la Asppro y la OPC, es meritorio señalar que la imagen y datos publicados en una red social ajena a la Comisión no provienen de ningún sistema que la CEE administre. De hecho, la Comisión no posee(,) y mucho menos mantiene en el Registro General de Electores, información sobre la profesión de ningún elector”, añadió Padilla Rivera. No se señala si iniciará una investigación sobre cómo los datos de la CEE acabaron en otra base de datos con clasificación de ocupaciones de las personas.

El PNP ha desarrollado un esfuerzo organizado de recusaciones en San Juan. Los señalamientos de alegado “fraude” por parte de Rivera Schatz surgen sobre el tema de recusaciones y domicilio electoral. El senador también hizo publicaciones ayer contra periodistas de Noticel con sus imágenes y epítetos. En el pasado lo ha hecho contra otros periodistas como Normando Valentín. El gobernador y presidente del PNP, Pedro Pierluisi ha defendido su proceder al señalar que es un ejercicio de libertad de expresión.

En el 2010, Rivera Schatz fue llevado a los tribunales por la ASPPRO en un pleito por cerrar el acceso de la prensa a las gradas del hemiciclo del Senado. El pleito se tornó académico, pues el líder senatorial reabrió el espacio público al acercarse la fecha de ver la demanda en los tribunales.