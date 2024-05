JGO responsabiliza a secretaria de Corrección en caso de convicto que fingió ser parapléjico

Ante el escándalo y múltiples señalamientos del Departamento Corrección y Rehabilitación (DCR), la aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, aseguró que la secretaria de la agencia, Ana I. Escobar Pabón, está “más pendiente de actividades proselitistas” que de su función ministerial.

”Yo considero que la secretaría de Corrección anda más pendiente actividades proselitista, de buscar funcionarios de colegio, de participar en actividades políticas que de sus funciones ministeriales. […] Creo que está chévere que los jefes de agencia participen en actividades políticas, pero tienen que cumplir con su función ministerial […] Si no puedes mantener esa función oficial, evidentemente, la gestión política se está tragando el tiempo de la secretaria. No es el primer caso que estamos viendo. Hemos visto los múltiples señalamientos de presos que fallecen en Corrección, las condiciones de empleo de los empleados de corrección, los traslados a empleados de Corrección, porque se saquen una foto conmigo en un evento. No lo digo yo, lo dice la presidenta de la Unión de Empleados de Corrección, las múltiples quejas en este departamento”, manifestó la también comisionada residente en Washington D.C. en conferencia de prensa.

No obstante, la también vicepresidenta del PNP indicó que lo “más dramático” es cómo se le concedió el pase extendido a Hermes Ávila Vázquez, sospechoso de asesinar a Ivette Joan Meléndez Vega en Manatí, quien fingió ser parapléjico para poder salir de la cárcel bajo el amparo de la Ley 25 de 1992.

“Un pase, utilizando una ley que dice que la persona tiene que tener menos de seis meses de vida y esta persona, evidentemente, no cumplía con ninguno de esos dos requisitos y salga, y burle el proceso donde debe haber más rigurosidad en el Gobierno que es el Departamento de Corrección y lo que es la Policía de Puerto Rico y lo burla con la facilidad. Y, aquí no pasó nada. Yo creo que aquí tienen que haber consecuencias. En el Gobierno no hay consecuencias cuando pasan cosas como esta. Hay algunos que dicen haciendo que las cosas pasen, pero no necesariamente que funcionen“, argumentó.

Por otro lado, hizo hincapié en que se debe evaluar el contrato de la empresa, Physicians HMO, ante todos los señalamientos y cómo se le otorgó un nuevo contrato de mayor cantidad, a pesar de las críticas.

Recomendados

“Porque ahora es muy fácil la secretaria tirarle eso a un empleado de segundo, tercera o cuarta categoría. Quién debe tomar esas decisiones es la secretaria de la agencia […] Así que yo creo que esa muerte no debió haber ocurrido. […] Yo creo que es un caso insólito […] ¿Cuántos casos más como este hay? […] Yo me imagino que nombrarán otro comité para evaluar y las evaluaciones nunca llega a su fin […]. El DCR tiene que asumir responsabilidad sobre esto. Los contratistas o las personas que firmaron y dejaron que esto ocurriera”, sostuvo.

La Ley 25 de 1992 permite que los reclusos que están bajo condiciones de salud terminales puedan pasar sus últimos momentos de vida con sus familiares. Ávila Vázquez se encontraba cumpliendo una condena de 122 años de prisión por el asesinato de otra mujer en 2005, pero salió en la libre comunidad en 2023 tras una alegada paraplejía.

El pasado domingo, 21 de abril, las 4:29 a.m. en la carretera PR-686, cerca de la playa Los Tubos en Manatí, fue encontrado el cuerpo de Meléndez Vega. La mujer de 56 años estaba semidesnuda, degollada y tenía heridas en la cabeza. La víctima no guardaba ningún tipo de relación con el hombre de 52 años, simplemente, habían compartido esa noche por primera vez en un negocio. Se alega que el feminicida se fue caminando después de cometer los hechos.