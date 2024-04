Gobernador señala decisión de no aumentar fondos para planes Advantage es “parte del discrimen”

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el miércoles que la determinación de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en ingles) de no aumentar los fondos para los planes Advantage en Puerto Rico es parte del discrimen que vive la isla por el asunto del estatus.

Pierluisi Urrutia aseguró que atendió personalmente el tema con el secretario del Departamento de Salud federal, Xavier Becerra y con la vicepresidenta Kamala Harris cuando estuvo en Puerto Rico para, entre otras cosas, participar de un evento de recaudación de fondos.

“Bueno, esa es una decisión que la toma el centro de los programas de Medicaid y Medicare que lo supervisa el secretario del Departamento de Salud Federal. Yo estuve en comunicación periódica regular con el propio secretario Becerra, Xavier Becerra. El secretario de Salud con el apoyo de toda la industria del área de salud, del sector de salud. También estuvo haciendo sus gestiones No cedió el alza que estábamos pidiendo. Realmente la decisión fue seguir estudiando el asunto. Y obviamente dejaron abierta la posibilidad de tomar cartas en este asunto, en la regla que se estará publicando en el 2025″, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“No era el resultado que queríamos. Seguimos en lucha. Eso es un ejemplo más de discrimen contra los ciudadanos americanos de Puerto Rico. El tema, yo se lo levanté a la vicepresidenta Kamala Harris, como debía ser. Bueno, ella reaccionó. A lo que yo le mencioné receptivamente. Yo le mencioné que el propio presidente había dicho antes de ser presidente que quería tomar cartas en este asunto. Así que seguimos en lucha. Si fuéramos un estado no estaríamos dando esta lucha. Porque recibiríamos el trato automáticamente”, añadió.

“Aquí, por ejemplo, nosotros no recibimos, las personas de mayor edad retiradas, no tienen apoyo para el costo de medicina en Puerto Rico. En Estados Unidos, la parte D se lo da. Aquí tienen que venir los planes Advantage, a darle parte de ese costo, ayudarlos con parte de ese costo. Eso es una de las disparidades que enfrentamos. Si fuéramos un estado, no tendríamos que estar con estas luchas”, concluyó.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, en inglés) divulgaron ayer las tarifas que pagarán las aseguradoras que ofrecen planes Medicare Advantage en el 2025.

La determinación final indica que se mantiene en 3.7% el promedio de aumento en las tarifas de Medicare Advantage en los Estados Unidos. Sobre Puerto Rico indicaron que continuarán analizando los ajustes que se puedan realizar para la isla.

“La proporción de personas con Medicare que reciben beneficios a través de MA (a diferencia de FFS) es mucho mayor en Puerto Rico que en cualquier otro estado o territorio. Las políticas finalizadas para el año calendario 2025 continuarán brindando estabilidad al programa MA en el Estado Libre Asociado y a los puertorriqueños inscritos en planes MA. Estas políticas incluyen basar las tarifas del condado de MA en Puerto Rico en los costos relativamente más altos de las personas en FFS que tienen tanto las Partes A como B de Medicare y aplicar un ajuste con respecto a la propensión de las personas con cero reclamos. Apreciamos los comentarios sobre enfoques de ajuste alternativos que pueden ser apropiados en Puerto Rico y compartimos las preocupaciones planteadas por varios comentaristas sobre el acceso a la atención médica para los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico. CMS continuará analizando las cuestiones planteadas por los comentaristas”, lee la declaración publicada por los CMS en su portal web.

Para el mes de marzo, se indicó que el Departamento de Salud de Puerto Rico suministró documentos y un estudio económico que evidencia la brecha en la asignación de tarifas a otros territorios y estados en comparación con la isla.

Actualmente, Puerto Rico recibe 21% menos de los fondos que reciben las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y 39% menos que los estados. Funcionarios del gobierno y ejecutivos de las aseguradoras habían estado cabildeando en Estados Unidos por un trato equitativo para Puerto Rico en comparación con otros territorios.

Anteriormente, se había señalado que la recepción de fondos mejoraría la infraestructura hospitalaria y el acceso a servicios de salud por parte de los pacientes.