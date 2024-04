La CEE ni los federales han contactado a viuda de Hernández Colón por endoso fatulo

La licenciada Nelsa López Colón, quien es la viuda del exgobernador Rafael Hernández Colón, confirmó hoy, lunes, que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) ni los federales se han puesto en contacto con ella desde que denunció el pasado mes de febrero que Elmer Román, el compañero de papeleta de Jenniffer González Colón, falsificó su firma para un endoso electrónico a su favor.

“Ya va más de un mes que no sé lo que está sucediendo [...] Me enteré por la prensa de que (los federales) fueron a la Comisión o comenzaron en la Comisión una investigación. pero los federales no se han comunicado conmigo tampoco”, reveló la licenciada en entrevista con el programa radial “Dígame la Verdad” de Radio Isla 1320AM.

“Me ha estado bien raro que, por ejemplo, de la Comisión Estatal de Elecciones yo no he vuelto a saber absolutamente nada desde que yo radique la querella formal”, agregó.

Recomendados

No obstante, López Colón confirmó que del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) recibió comunicación y hasta la entrevistaron por el caso.

“Yo le pediría (a la CEE) que trabajen con premura y que me notifiquen a mí como querellante qué es lo que ha ocurrido con la investigación. Alguien tiene que responder por esto. Y yo, esto si lo pido, que las personas responsables tienen que responder, y que se responda hasta lo máximo de lo que requiere la ley. Hasta donde he podido ver, hay varios delitos graves cometidos en esto”, aseveró la viuda del exgobernador, quien es como una “abuela” para el también aspirante a la silla en Washington D.C. por el Partido Popular Democrático (PPD), Pablo José Hernández.

El 7 de febrero, López Colón realizó una conferencia de prensa frente al ente electoral en Hato Rey para hacer la denuncia. Acompañada de sus abogados Gerardo Antonio “Toñito” Cruz Maldonado y Guillermo San Antonio Acha, la licenciada detalló que el funcionario autorizado que alega haber recogido el endoso fue Abimanuel Hernández Calderón, un oficial del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) que hizo tres donativos de $250 dólares a González Colón en agosto del año pasado.

Por su parte, el equipo de campaña del aspirante a la capital federal, puso en tela de juicio la denuncia presentanda por López Colón y lo catalogaron como una estretagia política de su contrincante del PPD, Pablo José Hernández. Además, comentaron que Román es el “rival más formidable” del aspirante popular.

Además, en entrevista con Metro Puerto Rico, el capitán naval señaló que “de la misma manera, hubo unas querellas formales a la campaña de mi compañero de papeleta (William) Villafañe, como también dos al gobernador y ellos están corriendo en curso”.