Elmer Román repudia ataques a su compromiso con la estadidad

Seguro de que prevalecerá en la contienda primarista, el precandidato a la comisaría residente en Washington D.C. por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Elmer Román González, reafirmó esta semana su compromiso hacia la estadidad para Puerto Rico, al mismo tiempo que lamentó la “política tóxica” que toma lugar de cara a las elecciones.

En medio de ataques del Partido Popular Democrático (PPD) debido a una controversia con un endoso fraudulento, y las alusiones del gobernador Pedro Pierluisi de que no lo considera un “estadista probado”, Román reiteró, en entrevista “Punto por Punto” con Metro Puerto Rico, que no tiene necesidad de violentar las leyes para ganar la elección y que “hay muchas maneras de hacer la estadidad”.

“Yo he vivido este proceso de lo que es ser un estadista y abogar por la igualdad de Puerto Rico. Dondequiera que voy, tanto sea en un campo de batalla, como también en el Pentágono, como también en Washington, como en el Congreso, he estado abriendo puertas”, expresó.

Recomendados

A su vez, el ex secretario de Estado calificó de “irresponsables” los sobrenombres que le ha adjudicado el representante popular Héctor Ferrer Santiago, como “capitán fraude” y “Elmer fraudulento Román”.

“Soy una persona de altura. No me gusta ponerle sobrenombres a nadie. Yo creo que no es de un caballero, en este caso, uno hacer ese tipo de comentarios, etcétera, porque en realidad él no me conoce”, contestó.

Lo que inició en febrero con una declaración jurada de la viuda del exgobernador Rafael Hernández Colón, Nelsa López— alegando que su información personal había sido utilizada en un endoso fraudulento para la campaña de Román— resultó en una investigación federal simultánea a la pesquisa de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Sin embargo, el candidato de Jenniffer González Colón para la comisaría residente no tardó en señalar que “de la misma manera, hubo unas querellas formales a la campaña de mi compañero de papeleta (William) Villafañe, como también dos al gobernador y ellos están corriendo en curso”.

Preparado para trabajar con una administración como la del expresidente Trump

El capitán en la Reserva Naval de Estados Unidos (U.S. Navy, en inglés), quien se alinea con la ideología republicana, comunicó que estará dispuesto a trabajar con la administración de Donald Trump— de este resultar electo nuevamente como presidente de los Estados Unidos.

“En este caso, soy una persona que (entiende que) hay que trabajar con los líderes que tenemos, tanto sea con el Partido Demócrata, o con el Partido Republicano, por supuesto”, estableció.

“Cuando yo estoy ya en Washington, estableciendo caucus con el Partido Republicano y buscar, de una manera u otra, trabajar con la presidencia de Trump, de él ser el elegido, y asegurando que podamos trabajar con esos jefes de agencia que están sirviendo a la virtud del presidente en la ejecución de programas a las cuales benefician a nuestra isla”, continuó.

Aborda su agenda cargada para Washington

El actual subsecretario adjunto de Defensa en la Oficina del Secretario de Defensa, en el Pentágono, desglosó sus prioridades para Washington D.C., enfocadas en buscar la igualdad para los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico.

Román expuso que, debido a la situación colonial de la isla, “se nos discrimina mucho en los programas federales, especialmente si vamos a ver en el área de Medicare y Medicaid”.

De ganar la elección, llevará su cargada agenda como comisionado a los congresistas demócratas y republicanos, priorizando el estatus y el desarrollo económico del territorio.

También, el ex secretario del Departamento de Seguridad Pública adelantó que trabajaría en el área de la seguridad, “donde tengo que integrar mejor el componente federal con el componente estatal y así, a su vez, poder conseguir los recursos que necesitamos para nuestra Policía y nuestro componente de seguridad”.

En cuanto a su puesto en el Pentágono— tema que también generó una controversia en torno a si un empleado federal podía aspirar a un cargo político— el ingeniero detalló que, de ganar las primarias, continuará impulsando su campaña al tiempo que trabaja de manera remota.

“Se me ha dado la flexibilidad de trabajar remoto. Muchas llamadas en ‘Teams’, etcétera. Pero se está haciendo el trabajo como tiene que ser. Así que mi trabajo es, por supuesto, hacer una campaña de altura, seguir lo que estamos haciendo aquí en Puerto Rico, llevando el mensaje e ir dos o tres veces al mes a Washington a asegurar que tengamos reuniones presenciales”, explicó.

De resultar victorioso en ambas contiendas y posicionarse como comisionado residente en Washington D.C., Román se retiraría del Departamento de Defensa y dedicará “esos últimos años de vida que tenemos para darle al sector público, luchando por mi nueva misión, que es Puerto Rico”.