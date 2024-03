“Nos tocó fuerte”: Periodista agradece mensajes de apoyo tras desgarrador relato sobre caso de infante en Aibonito

La periodista de Las Noticias de TeleOne, Elsa Velázquez Santiago, se expresó a través de sus redes sociales luego del emotivo momento donde no pudo contener el llanto ante el desgarrador relato que tuvo que reportar sobre el caso de la menor de 13 meses de edad que falleció en Aibonito el pasado año.

Velázquez Santiago agradeció a todo el público que le envió mensajes de apoyo luego de que no pudiera contener las lágrimas mientras relataba el testimonio de la patóloga forense del caso en la vista preliminar.

“No pretendo protagonizar al escoger este espacio. Los periodistas no somos la noticia. Pero tengo que agradecer por tanto cariño. Sus mensajes me fortalecen y me confirman que estoy en la profesión indicada. Los leo. Estar en este sitial es una gran responsabilidad y nunca imaginé que este reporte se daría de tal manera. Lo que se vio en el tribunal durante el desfile de pruebas no tiene adjetivo perfecto. Hoy nos tocó fuerte, nos estremeció, como al país, pero seguimos con el compromiso de servir, de dar voz a quienes no la tienen. Mis respetos a mi compañero fotoperiodista Charlie Iglesias. También compartió ese sentir al momento de llevarles la noticia”, expresó en sus redes sociales.

La periodista no pudo contener el llanto durante una intervención en vivo mientras presentaba la historia sobre la continuación de la vista preliminar contra la madre y el padrastro de la menor de solo 13 meses que murió el pasado mes de diciembre en Aibonito.

“Para esto no te preparan en la universidad”, expresó la periodista quien durante su reportaje describió el testimonio de la patóloga forense del caso quien mostró en sala imágenes de la autopsia de la menor y presentó los golpes que sufrió la infante.

“Lo que ella ha descrito en sala de esa autopsia es desgarrador, no lo puedo describir de lo gráfico, de lo fuerte que fue, vimos por segunda vez a la madre de la bebé echarse a llorar, primero cuando la patóloga describió lo que hizo ese día durante la autopsia”, expresó la periodista.

Según la autopsia, la menor presentaba golpes en el área del corazón y el cerebro hinchado. Además, se indicó que el 18 de diciembre, la menor fue abusada sexualmente y posteriormente murió a golpes. La patóloga forense indicó que la menor “agonizó por horas”, también fue azotada contra la pared y el piso de la residencia.

El fiscal del caso, Ernesto Quesada Ojeda, también expresó sobre la magnitud de las agresiones que se describieron en sala por parte de la patóloga forense.

“Una muerte viciosa, una muerte que cala en el corazón de cualquier persona que tiene una fibra sentimental, cala hondo, yo no he visto en veintipico de años...he visto muertes de bebés, pero de esta magnitud...¿Se le puede llamar madre?”, expresó el fiscal del caso, licenciado Ernesto Quesada Ojeda en un aparte con la prensa.

El pasado mes de diciembre la jueza Mariely Paradizo Pérez encontró causa para arresto contra la madre y el padrastro de la menor de un año y medio que murió en la residencia del Proyecto Villa de la Rosa en Aibonito.

Contra Giovani Aponte de 22 años pesan cinco cargos por asesinato estatutario, maltrato y tres cargos de agresión sexual. Del mismo modo, contra la madre, Yaniré Roque Lupiañez se radicaron cuatro cargos de maltrato contra menores.

En ese momento al padrastro se le impuso una fianza de $6 millones y a la madre una $4 millones.

Luego de ser arrestado el padre de la menor admitió que había abusado sexualmente de la menor, mientras que la madre aseguró que desconocía de los actos que estaba realizando el hombre

En febrero del 2024 se radicaron nuevos cargos contra la madre luego de que se corroborara que participó activamente, junto a su pareja, en los actos que provocaron la muerte de la menor.

“Los fiscales pudieron confirmar con evidencia que la madre de la bebé también cometió el delito de asesinato estatutario, tipificado en el artículo 93 (b) del Código Penal de Puerto Rico, así como otras conductas que constituyen maltrato conforme al artículo 53 (a) de la Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores”, informó el fiscal Ernesto Quesada Ojeda.

Al principio, los acusados habían indicado que la menor se había caído de la cama y fue transportada al Hospital Menonita de Aibonito donde se declaró su fallecimiento.