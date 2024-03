Indignación del magisterio tras revelación de sueldazos en el DE

El presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Víctor M. Bonilla, se mostró indignado ante la diferencia en el sueldo que existe entre el magisterio y los empleados de confianza de la secretaria del Departamento de Educación (DE), Yanira Raíces Vega, que fueron revelados esta semana.

“Por años hemos sabido y denunciado a la saciedad que en el DE no se administra eficientemente el presupuesto y esto es una muestra más, pero es una muestra vergonzosa. Las precarias condiciones de las escuelas de Puerto Rico, la falta de recursos y los míseros salarios del magisterio y el personal docente no son temas nuevos. No nos sorprende que, mientras nuestros estudiantes son víctimas de una administración que no dirige el dinero eficientemente para que lleguen recursos a las escuelas, estén en mejores condiciones y haya salarios justos para nuestros docentes, tenemos una nómina de $8.4 millones anuales en puestos de confianza del DE, muchos con un salario mayor al del mismísimo Gobernador de Puerto Rico”, declaró Bonilla Sánchez.

La nómina de los empleados de confianza suma unos 700 mil dólares mensuales.

Bonilla añadió que “el magisterio de este país está compuesto por personas altamente preparadas, con grados universitarios, certificaciones, licencias y muchas de ellas con maestrías y hasta doctorados. Sus salarios, sin embargo, no llegan en su gran mayoría ni siquiera a los $3 mil mensuales. Encima de esto, tenemos miles de maestros y personal docente en espera del pago de la Carrera Magisterial desde hace 10 años. Todas las veces que hemos hecho estas denuncias y que hemos reclamado justicia para el magisterio y los estudiantes de Puerto Rico, la respuesta ha sido que no hay dinero”.

El líder magisterial afirmó que la información dada a conocer recientemente evidencia que “el dinero sí está, que los recursos sí están y que los fondos son suficientes para que la educación de este país sea una de primer orden. Nos queda claro, más que nunca, que lo que no hay es una administración de los recursos de forma responsable y que no existe la voluntad ni el compromiso para invertir eficientemente en la educación de este país”.

Una lista de la nómina de empleados de confianza que tiene la secretaria del Departamento de Educación (DE), Yanira Raíces Vega, en su oficina fue revelada tras petición de la comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico y se revela la cantidad de dinero mensual que reciben empleados de diversas posiciones.

La lista de empleados que fue suministrada a Metro Puerto Rico contiene varios puestos, en su mayoría “ayudantes especiales” que ganan de $5 mil a $10 mil dólares mensuales. Además, entre estos se destaca al “conductor confidencial” de la secretaria de Educación que gana unos $4,992 mensuales, $59,904 al año.

La secretaria de Educación gana unos $11,428.00 mensuales, mientras que la subsecretaria de Administración le sigue con $10,884 mensuales.

El monto total de la nómina llega a alrededor de $700 mil dólares mensuales, un total de 8.4 millones de dólares al año.

La lista fue publicada tras una petición de la senadora del Partido Popular Democrático (PPD), Ada García Montes, quien preside la comisión de Educación en el Senado de Puerto Rico.

