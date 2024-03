Ayudantes especiales a $10 mil y chófer con $4 mil: Lo que ganan los empleados de confianza en el DE

Una lista de la nómina de empleados de confianza que tiene la secretaria del Departamento de Educación (DE), Yanira Raíces Vega, en su oficina fue revelada tras petición de la comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico y se revela la cantidad de dinero mensual que reciben empleados de diversas posiciones.

La lista de empleados que fue suministrada a Metro Puerto Rico contiene varios puestos, en su mayoría “ayudantes especiales” que ganan de $5 mil a $10 mil dólares mensuales. Además, entre estos se destaca al “conductor confidencial” de la secretaria de Educación que gana unos $4,992 mensuales, $59,904 al año.

La secretaria de Educación gana unos $11,428.00 mensuales, mientras que la subsecretaria de Administración le sigue con $10,884 mensuales.

El monto total de la nómina llega a alrededor de $700 mil dólares mensuales, un total de 8.4 millones de dólares al año.

La lista fue publicada tras una petición de la senadora del Partido Popular Democrático (PPD), Ada García Montes, quien preside la comisión de Educación en el Senado de Puerto Rico.

María de Lourdes Santiago quien pertenece a la comisión dejó sentir su indignación sobre la cantidad de dinero que ganan los empleados de confianza de la secretaria de Educación.

“El departamento se había negado a revelar cuál era esa nómina alegando que se trataba de información confidencial, empleados públicos, que no pueden revelar su salario. Recientemente en una vista de carrera magisterial lo han dicho que no iban a entregar información porque eran datos confidenciales, con un abogado al lado. Es como dice un amigo es que hay gente que miente con una integridad. Eventualmente tuvieron que revelar la información y hay datos de choferes que se ganan 4,900 dólares, personas que tienen puestos de ayudante especial, lo que eso quiera decir en ese contexto, 6 mil , 7 mil, 10 mil dólares...y creo que lo más que ofende es que todo el mundo sabe que no están ahí porque tengan un conocimiento súper especializado de educación o por habilidades para la administración pública, muchas personas están ahí por un pedigrí político”, expresó la senadora del PIP.

La lista se revela en momentos en que gremios magisteriales como la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) ha exigido que se agilice el proceso para ajustar los salarios de los docentes bajo la ley de carrera magisterial.