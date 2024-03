HMS Ferries insiste que continuarán servicios de transporte marítimo

La Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Noreste, presidida por el representante Ángel N. Matos García, llevó a cabo una vista pública sobre la Resolución de la Cámara 254, que analiza el estado de la compañía Hornblower Maritime Services (HMS) Ferries Puerto Rico tras la empresa madre, Grupo Hornblower, que se acogió a quiebra el pasado 21 de febrero.

El presidente de HMS Ferries, Matthew Miller, aseguró que el proceso de reestructuración de deuda bajo el Capítulo 11 de Quiebra “no ha tenido, ni tendrá en el futuro un impacto alguna en el servicio, itinerario, las operaciones, la venta de boletos, los pasajeros, los proveedores o la tribulación de Puerto Rico Ferry o HMS Ferries”.

El representante por el Partido Nuevo Progresista, Johnny Méndez, cuestionó al presidente si se puede asegurar que los servicios continuarán a pesar de la situación económica de la compañía matriz.

“Puedo decir que, inequivocablemente, puedo asegurarle que no va haber un impacto y no lo habrá [...] Estamos comprometidos con los ciudadanos de Vieques y Culebra. No, nos vamos. HMS Ferries Puerto Rico está saludable y fuerte, ”, aseguró.

Miller informó que el año pasado HMS Ferries brindó un servicio a cerca de 1,501,521 pasajeros, transportado unos 107,468 vehículos, en 21,294 salidas con “una tasa general de salidas a tiempo de casi un 97%”.

“Esto incluye un aumento de casi 200,000 pasajeros que viajan a las islas municipios en comparación con el 2022. [...] Desde el 1 de enero, ese crecimiento ha continuado a un tiempo récord, superando

La representante por el Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, sostuvo que es necesario tener un abogado especialista en temas de quiebra para entender a profundidad el impacto la radicación de la quiebra de Hornblower.

“Usted (a Miller) nos dice que no (se afectarán el servicio), pero usted mismo dice que no conoce cómo es el procedimiento de quiebra y con el conocimiento básico del proceso de deuda en una corte federal, conozco que usted no tiene toda la libertad completa de manejar sus activos y que posiblemente usted no pueda realizar los pagos a menos que esté pidiéndole permiso continuamente al síndico de quiebra”, planteó Nogales, quien también aseveró que los residentes de Vieques y Culebra levantan reclamos constantemente sobre los servicios de HMS.

“El servicio no ha mejorado, las personas se siguen quedando varados. En muchas ocasiones el barco sale porque esta supuestamente lleno, cuando tiene espacio vacios”, apuntó Nogales, argumento que el representante por el Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer, respaldó indicando que ha escuchado los mismos reclamos.

Por su parte, Ferrer, agregó que los ciudadanos de las islas establecen que las puertas cierran 30 minutos antes de tiempo, los viajeros se quedan afuera, se les indica que la embarcación está a capacidad cuando denuncian que es lo contrario. El presidente de la compañía rechazó que esté ocurriendo.

El presidente de la Comisión aseguró que habrá una segunda vista con expertos en reestructuración de deudas. También comparecieron los representantes, Javier Aponte Dalmau, del Partido Popular Democrático y Lisie Burgos, del Proyecto Dignidad.

La empresa matriz de la operadora de ferries de Cataño, Vieques y Culebra se acoge a la quiebra

El Grupo Hornblower se declaró en bancarrota el pasado miércoles, tan solo tres años después de la contratación de HMS Ferries por el gobierno de Puerto Rico para la operación y mantenimiento del sistema de lanchas entre San Juan y Cataño, y entre Ceiba y las islas municipio.

La empresa matriz de HMS Ferries, a quien, en noviembre de 2020, la Autoridad de Alianzas Público-Privadas (AAPP) otorgó un contrato de 23 años por $750.8 millones, reveló que no ha logrado recuperarse tras las pérdidas por la pandemia del Covid-19.

“El anuncio hecho recientemente no tendrá ningún impacto en las operaciones, en los pasajeros del sistema de transporte marítimo, en nuestro equipo de casi 400 residentes locales, ni tampoco en nuestros compromisos contractuales”, indicó el presidente de HMS-Ferris Puerto Rico, Matthew Miller.

“Continuaremos brindando el mismo servicio excepcional y confiable que los residentes y visitantes reciben, tanto ahora como en los años venideros”, estipuló mediante declaraciones escritas.

En cambio, Rick Newman, quien presidió la compañía Puerto Rico Fast Ferries (PRFF) cuando operaba las lanchas a Vieques y Culebra previo a la alianza público-privada, comentó que “si en el bankruptcy (quiebra) ellos piden anular el contrato con Puerto Rico, pues la corte de quiebras se lo puede anular. Habría que comenzar con crear un ATM (Autoridad de Transporte Marítimo) nuevo o una privatización nueva o un RFP (solicitud de propuesta) nuevo, pero quién sabe”.

“De que se pueden ir de un día para otro, con el aval de la corte de quiebra, la posibilidad existe”, expresó Newman en entrevista con Metro Puerto Rico, aunque insistió en que, al momento, solo son meras especulaciones.

Por su parte, el licenciado Fermín Fontanés, director ejecutivo de la AAPP, sostuvo, mediante declaraciones escritas, que “la determinación del Grupo Hornblower no afecta la operación de HMS Ferries Puerto Rico, que es la empresa a cargo de la operación y mantenimiento del servicio de ferries de la ATM en las rutas de Cataño, Ceiba-Vieques y Ceiba-Culebra bajo un acuerdo de alianza público-privada”.

“HMS Ferries seguirá operando en Puerto Rico y cumpliendo con sus responsabilidades y obligaciones contractuales, según pactado”, añadió.

La familia de negocios Hornblower, a través de un sitio web oficial que habilitó para informar a los consumidores sobre la quiebra, estableció que continúan ejecutando sus contratos y acuerdos existentes con agencias gubernamentales, y que todos los servicios siguen funcionando como de costumbre y en sus horarios habituales.

Sobre la contratación de HMS Ferries en Puerto Rico, Newman aprovechó para recordar sus continuas denuncias sobre que el proceso alegadamente estuvo plagado de favoritismos.

PRFF fue la única otra empresa licitadora en la subasta para operar y mantener el servicio de transporte marítimo, y su oferta estaba $47 millones por debajo de la compañía agraciada. “O sea que, no estaban buscando una compañía local, no estaban buscando un mejor precio”, aseguró Newman.

No obstante, la AAPP sostuvo, en un comunicado de prensa emitido el 20 de abril de 2021, que la selección de HMS Ferries fue la culminación de un proceso robusto de licitación que duró más de dos años.

“HMS Ferries es una compañía subsidiaria de HMS Global Maritime Inc., una compañía global de manejo y operación marítima que comenzó como Hornblower Marine Service, en 1994, y que actualmente es el operador más grande de embarcaciones ferries de pasajeros de alta velocidad en los Estados Unidos y el primer operador, en los Estados Unidos, en operar embarcaciones bajo el modelo IMO High-Speed Craft Code”, reza el documento.

El Grupo Hornblower comunicó esta semana, además, que procederá a vender la línea de cruceros nocturnos American Queen Voyages. De no recibir ofertas, dicha compañía, con sede en San Francisco, cesará sus operaciones permanentemente.

La compañía matriz espera que, con la reestructuración de la deuda de sobre $1 billón, bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras de los Estados Unidos, se reduzca la carga de deuda de la empresa en $720 millones.

En junio del año pasado, Metro reportó sobre esta APP. En aquel entonces, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas no respondió sobre las auditorías o fiscalización a este operador privado.