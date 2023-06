Por la libre APP de lanchas a Vieques y Culebra

Mientras que el gobernador Pedro Pierluisi insiste públicamente que el transporte marítimo hacia las islas de Vieques y Culebra es “sustancialmente mejor” que en el pasado, se desconoce si existe alguna auditoría o gestiones de fiscalización a la alianza público privada (APP) a cargo de la operación.

Desde el año 2020 el servicio está en manos de la empresa HMS Ferries, LLC., a través de un acuerdo contractual establecido mediante APP. La Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) no respondió una petición de información por parte de este diario sobre auditorías o fiscalización que se hayan realizado al operador privado.

Un breve análisis al contrato, disponible en el registro de contratos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), así como documentos en poder de este diario revelan que el costo de HMS Ferries resultó más oneroso que lo que proponía en el proceso competitivo Puerto Rico Fast Ferries, empresa que operó la ruta entre 2012 y 2020.

Según indica el propio contrato de HMS Ferries y la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), el acuerdo es uno de costo variable en el que el contratista no provee las embarcaciones, sino que le toca al gobierno alquilarlas a la propia empresa, ello adicional al pago por el monto establecido en el contrato. El costo adicional aproximado de este alquiler de embarcaciones asciende a $47 millones anuales.

Una fuente cercana a la operación de lanchas de la ATM que prefirió mantenerse en el anonimato explicó a Metro que las embarcaciones que HMS Ferries proveyó al comenzar su operación fueron navíos obsoletos de la década de 1980.

“La ATM paga los alquileres (de estas lanchas) más todos los gastos operacionales y hasta las reparaciones de dos barcos viejos que trajeron”, apuntó la fuente.

“Aquí no se puede confundir nadie, en los $750 millones del contrato no hay embarcaciones. HMS cobra estas embarcaciones de forma adicional. O sea, que usan fondos de la ATM y del gobierno para contratar embarcaciones propiedad de ellos mismos y alquileres de otras embarcaciones, pero todas pagadas por separado de su contrato de P3″, añadió.

Agregó que el contrato contiene variaciones a lo propuesto originalmente durante el proceso de competencia.

“A pesar de que la Autoridad de Alianzas Público-Privadas (AAPP) insiste en que es un contrato a costo fijo, realmente no lo es. Tiene variaciones de costo en combustible, en seguros, en viajes extras, pero mandatorios, por lo que cobrarán aparte. También es claro que es obligación de ATM asumir todos los riesgos. Nadie quien haya leído el masivo contrato ha podido encontrar el riesgo asumido por la compañía privada. Todo el riesgo lo mantiene el gobierno”, denunció la fuente.

“¿Qué agencia mantiene, si alguna, una contabilidad de todos los componentes financieros del transporte marítimo? Existen los costos de la operación de ATM, el pago a HMS de la P3, los pagos a HMS por el alquiler de barcos… el total tiene que ser una cuantía altísima y el costo de combustible debe estar por las nubes”, cuestionó.

Varios contratos

En el portal cibernético de la OCPR aparecen listados cuatro contratos de HMS Ferries, LLC. El contrato principal de sobre 800 páginas entre la ATM, las islas municipio y la empresa privada, otorgado el 27 de octubre de 2020 – a menos de tres meses de haberse registrado la empresa en el Departamento de Estado – y con vigencia hasta el 27 de octubre de 2043 por $750,867,388.00 millones y por concepto de “servicios de administración, operación y mantenimiento”.

Asimismo, el contrato deja a discreción de HMS Ferries la programación de viajes adicionales que, más adelante, factura al gobierno.

“El Operador tendrá el derecho a programar viajes adicionales no contemplados en el Apéndice B del presente, siempre que no haya ocurrido ningún evento de incumplimiento por parte del Operador y mientras se continúe bajo este Acuerdo…”, señala el Artículo 15 del acuerdo contractual.

“Si en cualquier momento durante la Vigencia del Contrato, la Autoridad (de Transporte Marítimo) desea establecer nuevos servicios y rutas, además del servicio y rutas programadas establecidas en el Apéndice B… la Autoridad otorgará al Operador el derecho de negarse a prestar dichos Nuevos Servicios”, añade.

Por otra parte, el Artículo 20 del contrato le exige a HMS Ferries a implementar un sistema de manejo de quejas y sugerencias de los pasajeros que incluye establecer un proceso mediante el cual la ATM remite al operador de lanchas las quejas sobre el servicio.

“El Operador documentará e informará a la Autoridad de todas las quejas de los pasajeros, ya sea que se presenten por escrito, electrónicamente o por teléfono, sobre deficiencias operativas o de servicio”, señala.

Del mismo modo, el Artículo 40 provee la posibilidad de que la ATM ordene inspecciones y auditorias de así ser requerido por el gobierno. Sin embargo, aunque en la Sección 40.1 del acuerdo se establece que el operador, en este caso HMS Ferries, tendría que asumir todos los costos de las inspecciones y auditorias, más adelante indica que la empresa no está obligada a cubrir costos de inspección por encima de un tope establecido.

“Si la Autoridad determina que cualquier trabajo requiere inspección, prueba o aprobación especial, instruirá al Operador para ordenar dicha inspección especial, prueba o aprobación y el Operador deberá dar aviso de disponibilidad para que la Autoridad pueda observar dicha inspección, prueba o aprobación. El operador permitirá todas las inspecciones y pruebas razonables que una autoridad gubernamental pueda desear conducir”, señala el acuerdo.

“Dicha inspección y prueba no eximirá al Operador de ninguna de sus obligaciones bajo este acuerdo. Sin perjuicio de lo anterior, el Operador no estará obligado a cubrir costos de inspección en virtud del presente, en exceso de $50,000″, añade.

Los otros tres contratos otorgados el 7 de enero de 2021, el 2 de febrero de 2021 por concepto de renta de embarcaciones ascienden a $1,200,000.00 cada uno mientras que el otorgado el 24 de marzo de 2022 es de $20.00 adicionales por el mismo concepto.

Cuestionan la APP

A finales de marzo pasado, la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado realizó una vista pública sobre esta APP. El presidente de esa comisión, Javier Aponte Dalmau, cuestionó la necesidad de una APP para este servicio cuando es el gobierno quien está asumiendo todos los gastos y riesgos de la operación.

Durante la vista depusieron la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez Vega y el director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), Josué Méndez Agosto, quienes mantuvieron la misma estrategia del gobernador de señalar únicamente las presuntas mejoras al servicio de lanchas en años recientes.

Méndez Agosto, por su parte, desestimó las quejas como un asunto aislado y aseguró que en los últimos 12 meses la ATM no ha recibido ninguna queja con respecto a problemas con el servicio de lanchas, a lo que Aponte Dalmau respondió molesto.

“No me diga que eso no ocurre cuando yo voy allí y la misma gente me dice que tienen que estar constantemente pendientes al celular por los constantes cambios. A los funcionarios de las agencias que van a las islas municipio a darles servicios a los residentes, HMS no les permite comprar el boleto de vuelta con anticipación”, tronó el presidente de la comisión.

Postura oficial

Recientemente, en declaraciones a la prensa, Pierluisi desestimó los reclamos de los ciudadanos como críticas aisladas de sectores en particular.

“Lo que veo son reclamos de algunos sectores, pero realmente el servicio es sustancialmente mejor. Eso es irrefutable”, indicó el primer ejecutivo a un diario local el 30 de mayo pasado.

Para la fuente anónima esta es la confirmación de que no existe ánimo en el gobierno para auditar esta APP a pesar de los serios señalamientos sobre el contrato.

“Ese contrato permite que los viajes extras se cobren a precios exorbitantes y sin justificación. Esos precios por un solo viaje son más de lo que la otra APP cobraba por un día de viajes que incluían tres o cuatro viajes, dependiendo de cuál isla fuera”, señaló.

“Esto es un juego de pitcher y cátcher. El gobierno se asusta por el reclamo de los viajeros y manda a HMS hacer viajes extras. HMS los hace encantado usando personal en nómina, barcos pagos por el gobierno, su seguro global, combustible suplido, y encima cobran una cantidad exorbitante para sus arcas. ¿Y quién negoció ese contrato?”, cuestionó la fuente.

Mientras tanto, el alcalde de Vieques, José ‘Junito’ Corcino Acevedo, coincidió por su parte con el gobernador en que el servicio de lanchas hacia su municipio ha mejorado sustancialmente, aunque admite que hay espacio para mejorar.

“Algo que tienen que mejorar es que tienen que hacer el conteo de cuántas personas entran y vendan esos espacios vacíos, porque hay muchas quejas de que cuando residentes o turistas llegan allí a comprar un boleto, les dicen que está todo vendido pero en las embarcaciones hay espacios disponibles, que esa parte hay que mejorarla”, señaló el primer ejecutivo municipal.

“Lo mismo pasa con el área de los vehículos, con el área de carga, que dicen que está todo vendido y es que a veces hay gente que compra y no se personan o cancelan y ellos tienen la política de que ese viaje, como está vendido, no pueden utilizarlo para otro vehículo. Pero de que la puntualidad, el servicio, la limpieza, la eliminación del triángulo que se hacía antes que había que ir a Culebra y después a Vieques y viceversa, pues todo eso ha mejorado”, añadió.

Por su parte, residentes de Vieques y Culebra han denunciado que la empresa HMS Ferries administra la operación tomando decisiones unilateralmente que afectan la rutina de los residentes como lo es la limitación del acarreo de carga.