Legisladores exigen Justicia investigue fraudes en tienda de Plaza Las Américas

Ante las constantes querellas sobre fraude que le ocurren a clientes de la tienda Bellisima C&F de Plaza Las Américas, el representante Víctor Parés junto y la senadora Marissa ‘Marissitaa’ Jiménez, solicitaron este martes al Departamento de Justicia una profunda investigación.

“Es bien extraño que en una sola tienda, en este caso Bellissima C&F, se registren casos de fraude con tarjetas de créditos tan elevados y más contra adultos mayores. En enero, una persona de 88 años se quejó ante el Negociado de la Policía sobre dos transacciones hechas desde la tienda a su tarjeta de crédito MasterCard, la primera fue de $7,470 y la segunda de $6,355. A esto se le suma las denuncias hechas en agosto de 2023 cuando una mujer de 63 años denunció que le hicieron débitos de $10,592 y otro de 62 años le quitaron $10,000. Esto se tiene que investigar, son demasiadas denuncias de fraude para un mismo lugar”, dijo Parés.

“Este asunto se tiene que aclarar, porque las transacciones de los supuestos fraudes son todas a personas de la tercera edad. Esto levanta muchas banderas rojas, porque se esta viendo un patrón de fraude, un esquema, contra los adultos mayores. Por eso estamos solicitando al Departamento de Justicia que inicie una pesquisa inmediata sobre estas denuncias de ciudadanos envejecientes. El fraude a personas mayores no puede ser aceptado. Se tiene que revisar esto a la mayor brevedad posible”, sentenció la Senadora.

Los legisladores del Partido Nuevo Progresista también pidieron la intervención del Negociado de la Policía, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y la Oficina del Procurador de las Personas de la Tercera Edad.

“Son demasiadas querellas con cifras muy altas. Eso no sucede regularmente en otros comercios. Hacemos un llamado a los propietarios de esa tienda a que también tomen cartas en el asunto. Lo que sucede en esta tienda es inaceptable. Hoy nos percatamos que desde el 2017 esta tienda en particular tiene 51 querellas radicada en el DACO, muchas de estas en los pasados dos años. Es demasiado para un comercio relativamente pequeño. Algo no está bien”, añadieron los legisladores.