Carlitos López arremete contra Tatito Hernández por propuesta para transformar sistema de salud del municipio

El alcalde de Dorado, Carlos López, arremetió esta tarde contra el aspirante a la alcaldía doradeña, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, luego de que celebrara una conferencia de prensa en la mañana para hablar de cómo tranformará el sistema de salud en el mencionado municipio, si gana las elecciones de noviembre.

“En las próximas semanas, el pueblo de Dorado será testigo de cómo un representante que ha estado ausente para su pueblo pretende tener soluciones para todo, pero nada hizo en 15 años como legislador de este pueblo. Su anuncio de hoy es un refrito que pretende confundir y desinformar al pueblo queriendo culpar a la administración municipal por la responsabilidad que le corresponde al gobierno central, a él como legislador y a la administración de un hospital privatizado”, comenzó diciendo el primer ejecutivo municipal.

“El Municipio de Dorado ofrece servicios de salud de lunes a viernes en todas las comunidades a través de su Unidad Médico Móvil, con personal médico y enfermeras disponibles para atender y asistir a la población gratuitamente sin tener que salir de su barrio o sector. Además, cuatro enfermeras visitantes proveen servicios de salud en el hogar para aquellos ciudadanos que, por su condición, se les dificulta recibir los servicios fuera de su residencia.

Por otro lado, Dorado cuenta con el programa de transportación Llame y Viaje, la unidad de transporte para citas médicas y el sistema de transporte de Campo y Pueblo, todos gratuitos para cubrir las necesidades de nuestra gente. No solo eso, contamos además con sistema de rastreo fijo y servicio de pruebas médicas gratuitas dos días a la semana desde nuestra plaza pública y aportamos más de 1 millón de dólares al sistema de salud público.

Para atender las emergencias, Dorado cuenta con cuatro ambulancias, dos de ellas tipo 3, una unidad de respuesta rápida, seis paramédicos, un médico emergenciólogo disponible 24 horas y acuerdos colaborativos con empresas privadas de ambulancias y paramédicos para cubrir la totalidad de las emergencias cuando el servicio lo requiera. Sobre el salario de los paramédicos el representante miente. Actualmente el salario de los paramédicos es de $1,900 más $500 de bonificación, lo que equivale a $2,400 más una aportación de $320 para su plan médico. Ese salario es mayor al de muchos municipios en la isla y el reclutamiento es un tema que el mismo estado ha reconocido como una crisis a nivel general”, agregó.

López además comentó que la “arrogancia y prepotencia” del aún presidente cameral, no le permitieron aspirar nuevamente a la legislatura e intenta utilizar a Dorado como “su última opción para querer continuar con su ambición de poder”.

“En la Cámara se pone la máscara, pero en Dorado ya lo conocemos. Por eso seguimos siendo la Ciudad con mejor calidad de vida y donde todos quieren vivir”, sentenció.

Hernández Montañez prometió esta mañana que, de convertirse en el próximo líder de la llamada “Ciudad Dorada”, transformará el sistema de salud municipal en el más efectivo de todo Puerto Rico.

“Hoy, me comprometo con el pueblo de Dorado en que, a partir de enero de 2025, mi prioridad principal será transformar nuestro sistema de salud en uno de excelencia, que le brinde servicios de salud de la más alta calidad a todos los doradeños, sin excusas y sin distinción de quién tenga o no los recursos monetarios. Es inaceptable que nuestro pueblo no cuente con servicios médicos disponibles en tres turnos diarios, para ofrecer un cuidado 24/7. Eso se acabará tan pronto asumamos las riendas de nuestra administración municipal para ponerla al servicio de todos”, precisó el actual legilador popular.

Conoce aquí los detalles de la propuesta de Hernández Montañez para mejorar el sistema de salud de Dorado.