Gobernador afirma aumento salarial a los jueces sería solo para este año si no se legisla

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, estableció que si la Junta de Control Fiscal aprueba el desembolso de los fondos para el aumento salarial en la Rama Judicial solamente se hará para este año fiscal, porque no se ha aprobado una ley que lo establezca de forma recurrente.

“Yo espero que la Junta permita que se utilice, que apruebe la reprogramación solicitada por OGP para que entonces la Rama Judicial tenga a su disposición el monto que ya se le asignó en el presupuesto para la paga de los jueces. Yo espero que eso se permita. Entonces eso debe resolver el asunto en este año fiscal. Ya para el que está corriendo. Ya para el próximo es una materia presupuestaria, a menos que se legisle, pues para el próximo será una materia presupuestaria. Tendremos que incluir la cantidad necesaria para honrarle la paga justa y necesaria que merecen los jueces. Y entonces, así que ahora será un asunto presupuestario a menos que se legisle. Porque si se legisla, pues entonces tenemos más certeza, porque ya están las escalas aprobadas. Y ya es más bien a nivel presupuestario cumplir con ese mandato de ley”, expresó.

Esta semana, el primer mandatario, había indicado que la Oficina de Gerencia y Presupuesto está a la espera de la Junta de Control Fiscal para comenzar con el pago del aumento salarial a los jueces, luego de que la controversia judicial se convirtiera en final y firme.

“Ya la Oficina de Gerencia y Presupuesto solicitó la reprogramación para que los fondos estén disponibles para la Rama Judicial y se pueda proveer el aumento desde el primero de julio de este año. En el principio de este año fiscal que está en curso, así que esa solicitud está sometida. Ahora lo que falta es que la Junta le dé paso”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa el jueves.

“Es la decisión de la Junta, ya todas la gestión de parte del Ejecutivo ha sido realizada ahora, lo que falta es que la Junta pues tome su decisión”, añadió.

Sobre lo que ocurrirá en la Cámara de Representante con la aprobación de la medida para que el desembolso sea permanente, refirió el tema al presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández Montañez.

“Yo sometí un proyecto administración, para que atender el asunto de los salarios de los jueces de forma separada cuando vi que había este tranque, pero el presidente de la Cámara se expresó y dijo que no lo iba a atender, o sea que las preguntas se les deben dirigir, deben ser dirigidas, pienso yo al presidente de la Cámara. Yo respondo por lo que hace el Ejecutivo. Ya hicimos todas las gestiones que tenemos que hacer ante la Junta, así que veremos cuál es la decisión de la Junta. Por otro lado, pienso que lo ideal es que se legisle que no sea meramente una asignación presupuestaria y lo he dicho y lo repito, y por eso presenté el proyecto ante la legislatura, pero hasta el momento, el presidente de la Cámara no le ha querido dar curso”, sostuvo.

Hernández Montañez ha insistido en entrevistas previas que no va a aprobar el aumento salarial a los jueces, sino se aumentan también los sueldos del gobernador, secretarios de agencias y legisladores.

Pecisamente, en entrevista PuntoXPunto con Metro Puerto Rico esta semana, el presidente de la Cámara reveló que recortará el presupuesto del próximo año fiscal para no darle paso al incremento de salario de los jueces sin legislación.

“Yo le voy a cortar el dinero en el próximo presupuesto y no hay manera que con el voto mío se apruebe el presupuesto con asignación para el aumento de los jueces para el próximo año (fiscal)”, sentenció el líder cameral en entrevista Punto por Punto.

La Asociación Puertorriqueña de la Judicatura (APJ) radicó una demanda en noviembre de 2023 argumentando que la Asamblea Legislativa aprobó la Resolución Conjunta 39-2023, la cual abre camino para legalizar el incremento de sueldo, con una partida de $11.2 millones de dólares, pero que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) no había realizado los trámites necesarios para el desembolso de los fondos asignados.