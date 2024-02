Héctor Luis Acevedo denuncia uso de fondos públicos para campañas políticas

El exopresidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Luis Acevedo, denunció que el mandato constitucional de utilizar fondos públicos para fines públicos y la veda electoral se podrían estar viendo “amenazadas” y van “rumbo a la impunidad”.

De acuerdo con el experto en derecho electoral, en Puerto Rico existen dos vedas al uso político de fondos públicos; la veda constitucional del Artículo VI, sección 9 que prohíbe el uso de fondos públicos para fines privados y la electoral, que requiere la aprobación previa por el organismo electoral de los anuncios del gobierno.

Esta última, fue firmada por el exgobernador Rafael Hernández Colón mediante la Ley Número 1 del 13 de febrero de 1974.

La veda electoral— ahora llamada “veda de anuncios”— busca impedir el uso de fondos públicos o recursos gubernamentales para favorecer a algún partido político, candidato o ideología en desmedro de otros aspirantes que no ocupan cargos políticos electivos. Es la OCE la que se encarga de aprobar cualquier tipo de promoción o anuncio. Los difundidos sin previa autorización se enfrentan a multas de $10,000 hasta $25,000 dólares.

“La veda electoral se creó para invertir el proceso de los anuncios y requerir aprobación previa, pues no de los elementos centrales del derecho electoral es su naturaleza preventiva, ya que luego que se publican los anuncios los efectos no pueden borrarse y la naturaleza de los proceso administrativos y judiciales tardan mucho y se pueden tornar impunes sus violaciones. Un regaño no borra cien violaciones”, comentó el experto en derecho electoral.

No obstante, Acevedo explicó que tal proceso no implica que la veda constitucional sea “menos rigurosa” o “diferente”, sino que “acercándose el proceso electoral se invertía el proceso para evitar abusos de poder e impunidad, no para cambiar su contenido”.

Recientemente, los anuncios del gobernador, Pedro Pierluisi, están bajo cuestionamiento por una alegada violación a varios anuncios publicados recientemente, que no cumplen con la veda electoral.

El pasado 4 de febrero, la comisionada electoral del Partido Popular Democrático (PPD), licenciada Karla Angleró González, anunció la radicación de varias querellas ante la Oficina del Contralor Electoral (OCE) sobre los anuncios de Pierluisi y de la secretaria del DTOP que utilizan un estribillo político ‘Haciendo que las Cosas Pasen”, en violación ahora del periodo de veda electoral.

El contralor electoral (OCE), Walter Vélez, dijo en entrevista en Punto por Punto explicó por qué no se debe hacer uso de la frase.

“La ley dispone que en año electoral no se pueden utilizar frases que contengan logros, programas, iniciativas o que yo estoy haciendo algo o hice algo. Eso lo prevé la ley, no porque hubiese sido política, por eso ha habido una controversia pública, y nosotros determinamos de esa manera. Por eso es que en año electoral no se puede usar la frase”, sostuvo.

Por su parte, el exalcalde de San Juan, Acevedo, subrayó que no hay forma de borrar los efectos de estas campañas mientras le “facturan a los más pobres”, utilizando el “dinero de los pensionados, trabajadores y desempleados”

“Si un anuncio con seis y ocho retratos del gobernador con su lema de campaña a colores todos los miércoles no es un anuncio político no entiendo qué lo es. El programa con el cual disfrazan el anuncio es incidental al contenido para mejorar su imagen política. […] Esto demuestra la emboscada de la impunidad”, sostuvo.

“Hoy, hace exactamente 50 años se firmó la Ley que creaba la veda electoral para proteger los dineros del pueblo. Cuando se sometió al gobernador la misma estaba pautada para comenzar el 1 de julio del año electoral. El gobernador Hernández Colón tachó julio y lo sustituyó por enero auto limitándose seis meses más. Ese legado de limpieza y decencia electoral hay que defenderlo todos los días con vigor y con orgullo”, concluyó Acevedo.