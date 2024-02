Contralor electoral asegura que le gustaría tener mayor control para fiscalizar los Súper PAC

El contralor electoral (OCE), Walter Vélez, dijo en entrevista Punto por Punto que los llamados Súper Comité de Acción Política— también conocidos como “Súper PAC”— no serán fiscalizados durante este año electoral como le hubiera gustado. El Súper PAC, a diferencia de un PAC (Comité de Acción Política), no limita la cantidad de donativos y permite donaciones entregadas en efectivo y de forma anónima.

El verano de 2023, la legislatura no dio paso al Proyecto de la Cámara 1976— radicado por el vicepresidente cameral, José “Conny” Varela, a petición de Vélez— que buscaba enmendar la Ley 222-2011, “Ley para la Fiscalización del Financiamiento de las Campañas Políticas”, con el fin de combatir el interiorismo político.

“Es lamentable (que el proyecto no haya recibido respaldo). Yo creo que era una herramienta muy eficaz para atender estos asuntos. Esto de los Súper PAC ha crecido y va creciendo y va a seguir creciendo, que no tiene límites en la aportación, en los gastos a a las campañas políticas”, aseveró Vélez.

“Hemos tenido situaciones son con los Súper PAC que se inscriben a nivel federal, porque la Ley de Puerto Rico dispone que si están inscritos a nivel federal pueden hacer gastos en Puerto Rico, pero no radican en informes en Puerto Rico. Y esos informes en Puerto Rico son públicos. Todo el mundo tiene acceso con los Súper PAC que están actualmente inscritos en Puerto Rico, pues la oficina tiene más control sobre los mismos”, clarificó.

Entre las enmiendas que proponía la medida se encontraba reducir a $250 dólares el dinero en efectivo, giro postal, cheque de gerente o cheque de viajero que una persona podía donar a una campaña política. Luego de los $250 dólares, debía hacerse cualquier otro tipo de donativo por cheque personal o transferencia electrónica. Hoy día el monto permitido por ley alcanza los $3,100 dólares.

El contralor electoral comentó que este es otro reto al que se enfrenta en la actualidad, puesto que no tienen la forma de saber de dónde proviene el dinero entregado en efectivo a los candidatos.

“No hay un tracto bancario que diga ´ese dinero salió de una cuenta bancaria o de la nómina de un empleado que fue depositado directamente en la cuenta´. El dinero en efectivo es complicado saber la procedencia del mismo”, agregó.

Adicional, el proyecto establecía que los candidatos a la gobernación no recibieran más de $300,000 dólares en donativos anónimos. Mientras, los demás aspirantes no podían excederse del 30% del recaudo del candidato que más recaudó para el mismo puesto político.

El funcionario reconoció además que es un desafío para la oficina que dirige supervisar las campañas políticas y el dinero público que se utilizan en el año electoral, en especial, porque la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no le otorgó las cuatro posiciones de auditores adicionales que solicitaron. Al momento, la OCE vigila los informes que mensualmente tienen que someter todos los aspirantes a un puesto electivo. Asimismo, se encarga de velar que cumplan con la veda electoral, algo que anteriormente no estaba bajo el mandato de la agencia.

La veda electoral— ahora llamada “veda de anuncios”— busca impedir el uso de fondos públicos o recursos gubernamentales para favorecer a algún partido político, candidato o ideología en desmedro de otros aspirantes que no ocupan cargos políticos electivos. Es la OCE la que se encarga de aprobar cualquier tipo de promoción o anuncio. Los difundidos sin previa autorización se enfrentan a multas de $10,000 hasta $25,000 dólares.

Precisamente, Vélez comentó en la entrevista que en el caso de la prohibición de la frase de la Administración del actual gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, “Haciendo que las cosas pasen”, tomó la determinación porque sea el lema promueve “logros”, sin embargo, no la cataloga como una expresión política.

“La ley dispone que en año electoral no se pueden utilizar frases que contengan logros, programas, iniciativas o que yo estoy haciendo algo o hice algo. Eso lo prevé la ley, no porque hubiese sido política, por eso ha habido una controversia pública, y nosotros determinamos de esa manera. Por eso es que en año electoral no se puede usar la frase”, sostuvo.

La contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, anticipó que dijo la pasada semana que se encontraba investigando si Pierluisi Urrutia debía devover el dinero generado con la frase, ya que los distintos métodos de promoción han sido pagados con fondos públicos.

“En cuanto a la contralora, si ella entiende que la frase fue política o no, pues eso es una situación que ya lo tendría que evaluar”, manifestó el contralor electoral.

Candidatos independientes...

A Vélez le sorprende que el 70% de los candidatos independientes tengan registrados su comité de finanzas ante su oficina. A inicios de enero, la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), la jueza Jessika Padilla, confirmó que hay 37 aspirantes independientes de cara a los comicios electorales de noviembre.

“La ley tiene dispone que si no recaudan o gastan más de $500 dólares en su campaña política, pues no tienen necesidad de de registrar un comité de finanzas en nuestra oficina, pero cerca del 70% del total de candidatos independientes tiene su comité debidamente registrado y está en cumplimiento en este momento”, detalló el contralor electoral.