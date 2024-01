Ada Norah Henríquez no se quita a pesar de estar contra el reloj para conseguir endosos

A tan solo un día de que expire el término que tienen los candidatos a puestos electivos en las elecciones de noviembre para entregar 50% de los endosos, la aspirante a la candidatura independiente a la gobernación, Ada Norah Henríquez, no ha conseguido llegar a esta meta.

Sin embargo, en entrevista con el periodista Julio Rivera Saniel, Henríquez, quien en un momento dado aspiraba a la gobernación por el Proyecto Dignidad (PD) asegura que aún no se retirará de la contienda.

“Nosotros todavía estamos hasta mañana al mediodía recogiendo endosos, seguimos en la contienda. La semana pasada sometí unas propuestas para solucionar los obstáculos que estábamos confrontando en el recogido de endosos”, expresó en la entrevista radial.

Henríquez explicó que la base de datos de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) no ha actualizado su base de datos electrónica por lo que personas que votaron en las pasadas elecciones o votantes que se van a reactivar no aparecen en la plataforma por lo que sus endosos no son válidos. La aspirante a la gobernación catalogó este como uno de sus “grandes obstáculos”.

Según explicó, la aspirante a la gobernación tiene 2,121 endosos al día de hoy, para el 31 de enero debe conseguir al menos 4 endosos y completar los 8 mil para el 15 de febrero.

El pasado fin de semana, el Proyecto Dignidad, llevó a cabo una reunión donde su candidato a la gobernación, Javier Jiménez, asumió las riendas de la colectividad como presidente.

Jiménez Pérez aseguró que está preparado para asumir la contienda “reñida” que se avecina de cara a los próximos comicios electorales en noviembre.

Jiménez Pérez, que se desafilió del Partido Nuevo Progresista (PNP) por entender que se habían “alejado de sus postulados originales”, anunció su intención de aspirar a la gobernación por dicha colectividad en octubre de 2023. Dijo, además, que permanecerá dirigiendo el municipio hasta que se lleven a cabo las elecciones.