Departamento de la Familia cancela reunión con familiares de hogar de envejecientes en Hatillo

Elba Guzmán, hija de una de las inquilinas de Hatillo Nursing Home (HNH)— un hogar de envejecientes que brinda servicios a 55 adultos mayores en el municipio Hatillo y que el Departamento de la Familia (DF) le ordenó cesar operaciones— denunció que la agencia canceló la reunión que tenía pautada para hoy, viernes, con los familiares de los adultos mayores.

“Como nosotros acudimos a la prensa yo creo que ellos se molestaron y cancelaron la reunión hasta nuevo aviso. Hoy nosotros enviamos una carta para decir que nosotros estamos abiertos al diálogo y estamos en la disposición de reunirnos, para que constara en récord, que no se fuera a tergiversar y que digan que nosotros no quisimos reunirnos”, aseguró Guzmán en entrevista con Metro Puerto Rico.

El pasado martes, Metro Puerto Rico reveló en exclusiva que decenas de familias manifestaron un patrón de acoso por parte del DF, luego de que la agencia ordenara el cierre del centro de ancianos. Al este medio preguntarle a Guzmán si se le informó la razones para cancelar la reunión, respondió que “no” y que solo se comunicaron con uno de los familiares para que le informara a los demás.

“La secretaria (del DF) le envió un comunicado a Wapa respondiendo la pregunta y le dijo que nuestra posición iba contrario a la determinación del tribunal”, sostuvo.

NotiCentro (Wapa TV) le dio seguimiento a la historia y compartió esta tarde que la titular de la agencia, Ciení Rodríguez Troche, les confirmó que el DF no celebró la reunión pautada para hoy “debido a (que) la información presentada ante los medios, van en contraposición con lo establecido en el tribunal”.

El DF está solicitándole a los familiares y tutores de los adultos mayores que viven en HNH moverlos a otro hogar luego de que el Tribunal Apelativo (TA) fallara a favor de la agencia alegando que el Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Arecibo erró al desestimar la Demanda de Interdicto Estatuario y la Solicitud de Entredicho Provisional presentada por la agencia gubernamental el 9 de marzo de 2023.

En la misma, alegaban que el establecimiento de cuidado prolongado continuaba operando sin licencia a pesar de habérselas suspendido tras la Unidad de Maltrato Institucional de Adultos de Familia “investigar” y “probar” dos querellas de negligencia. Luego de varios recursos presentados por ambas partes, el foro primario concedió una licencia provisional a HNH para que pudiera ofrecer sus servicios y, finalmente, desestimó la demanda del DF, por lo que la agencia acudió al foro apelativo. Finalmente, el TA ordenó al centro cesar operaciones en un término de cinco días a partir de la fecha.

Desde entonces, los familiares de los residentes afirman que el DF los ha llamado y enviado correos electrónicos constantemente “amenazándolos” con aplicarles la Ley 121-2019, “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores”, que establece en el artículo 6 las responsabilidades y deberes de la familia. Asimismo, los remedios legales expuestos en el estatuto para atender casos de maltrato o negligencia de personas de la tercera edad.

Precisamente, Rodríguez Troche le comunicó al noticiario que “no se justifica, ni se justificará el trato hostil hacia la ciudadanía de parte de ninguno de los empleados, por lo que invitamos ser radique una querella formal contra el personal que actuó de esa manera”.

En respuesta a ello, Guzmán aseveró que no radicarán una querella ya que continuarán enfocados en luchar porque HNH continúe operando.

“Realmente, es una manera de desviarnos de nuestro objetivo ahora mismo, que es abogar porque el hogar permanezca abierto. Nosotros no vamos a enfocar nuestra energía y tiempo en esto, aunque sí lo deberíamos hacer porque hay trabajadores sociales envueltos. Incluso, algunos no tomamos los nombres porque nos tomaron por sorpresa con esas llamadas y muchos se identificaron como trabajadores sociales del Departamento de la Familia, pero no mencionaban su nombre”, detalló.

Guzmán además recalcó que el TA no ha determinado que el caso es inapelable, por lo que buscarán que se emita una nueva sentencia.

“Lo que yo sí me pregunto es por qué, si el hogar tiene unas vistas administrativas en el mes de febrero, acudieron al tribunal si no había agotado todavía los procesos administrativos. Eso sí yo me lo pregunto”, agregó.

Lee la historia completa de Hatillo Nursing Home aquí: https://www.metro.pr/noticias/2024/01/23/hatillo-nursing-home/

Al momento del cierre de esta noticia, el Departamento de la Familia no ha respondido la solicitud de Metro Puerto Rico de reaccionar a la cancelación de la reunión