Ken-Y será padre por sexta ocasión y revela fuerte batalla

El artista del género urbano anunció que será padre por sexta ocasión.

Kevin Vázquez, su nombre de pila, junto a su esposa, Yessenia Reyes, publicaron la noticia con un vídeo que revela el sexo del bebé y, a su vez, la reacción de ambos.

El año pasado, Vázquez y Reyes recibieron a su primer hijo en conjunto en el mes de abril, Kendric.

Vázquez es padre de Kimberly, Kenia, Kenny, y Kelian.

Ken-Y también expuso que lleva cuatro meses sin consumir alcohol, en una entrevista con Mío Montalvo.

“Yo le doy gracias a Dios que llegó un punto en mi vida que tuve que detenerme. Pensar en que, pa’ ¿dónde yo voy?. ¿Qué quiero yo quiero hacer?. Empecé a sentir una soledad bien profunda, teniendo todo. Fue una soledad bien profunda. A veces, como que, cuando me iba por ahí a janguear me quedaba en casa de mi mamá. Me levantaba por las mañanas y me decía: Dios mío, ¿que va a ser de mí en diez años? Tienes que hacer algo. Yo tengo que hacer algo”, expresó entre lágrimas.

Agregó que hay ”mucha gente que se siente realmente perdida”, pero logran “saludarte de frente riéndose”, mientras se ”están muriendo por dentro”.

En su publicación manifestó que esperaba que sus palabras sirvieran de motivación para otros.