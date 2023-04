Nace el quinto hijo de Ken-Y

Con un emotivo mensaje en las redes sociales dedicado a su esposa, el reguetonero Ken-Y anunció el nacimiento de su segundo hijo, Kendric.

Kendric es el primer hijo junto a su esposa, Yessenia Reyes, con quien contrajo nupcias el pasado noviembre y el hermano de Kimberly, Kenia, Kenny, y Kelian,

“Este post es para ti… A ti que me enseñaste q amar no es solo una palabra bonita. Tu q viste en mi lo q yo daba por perdido. Pusiste mis pies en tierra. Contigo aprendí q lo único por lo que vale la pena luchar es por la familia. Que todo lo demás es bueno…pero pasajero. Cuando dije q me iba a casar muchos pensaron que estaba loco. Me casé! Cuando dije q iba a tener un 5to hijo también dijeron que estaba loco. Loco!? Loco es rendirse en la búsqueda de la felicidad! Y la verdad, ni yo me lo creo!”, compartió junto a una foto donde se a su esposa junto al recién nacido.

“Mi Padre celestial es tan bueno que siempre nos da otra oportunidad. Llegaste en el momento perfecto. Estoy seguro que serás una gran madre para Kendric! Gracias por lo buena que eres con Kimberly, Kenia, Kenito y Kelian! Por eso y más, este post es para ti… @ycnia_rys Te amo”, añadió.