DACO emite 11 avisos de infracción por rotulación inadecuada en venta de pirotecnia legal

La secretaria interina del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Lisoannette González Ruiz, informó este jueves que la organización emitió 11 avisos de infracción por rotulación inadecuada en comercios autorizados para vender pirotecnia legal.

Las leyes y reglamentos de la organización establecen que toda tienda autorizada para vender este tipo de artículos tiene la obligación de colocar rótulos, detallando el riesgo que conlleva el uso de esta modalidad de pirotecnia.

“Aunque en Puerto Rico es permitido el uso de la pirotecnia regulada en dos fechas específicas —del 4 de julio y 31 de diciembre—, la misma continúa representando un riesgo para el consumidor si no es utilizada de manera correcta o no se siguen las instrucciones impartidas para su uso. La rotulación debe incluir ese tipo de detalle, al igual que toda la información correspondiente al producto, incluso debe hacer la advertencia de que el mismo no puede ser manejado por menores de edad”, indicó la funcionaria.

La secretaria interina aseguró que los inspectores del DACO realizaron las visitas a los distintos comercios con el fin de corroborar que los mismos están en cumplimiento con todas las disposiciones de la Orden Administrativa 2011- 012, la cual establece que todo rótulo debe indicar que el producto a venderse debe ser utilizado en el exterior, manejado por un adulto y que su uso indebido puede causar quemaduras serias que podrían constituir un riesgo para la piel y los tejidos blandos como los ojos, entre otras advertencias.

La entidad realizó visitas a 36 tiendas alrededor de Puerto Rico.

De acuerdo con el ente, la rotulación debe tener un mínimo de pulgadas (8.5 x 11 - tamaño carta) y deben estar ubicados de manera visible al consumidor en el área de venta de estos productos con entre cuatro a siete pies de altura desde el suelo.

“La Orden Administrativa que rige la rotulación asociada con la venta de estos artículos está bien detallada y los comercios tienen que seguirla al pie de la letra”, aseguró la titular de DACO.

Las penalidades por infracción pueden ascender hasta los $10,000 por cada infracción.

“Nuestra exhortación a los comercios es a estar pendiente de esto, pues los inspectores del DACO estarán en la calle y de encontrar cualquier irregularidad emitirán las multas correspondientes”, finalizó.