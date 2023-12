Jenniffer González presenta a su equipo de campaña

La aspirante a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, presentó a su comité de trabajo camino a las elecciones del 2024.

Durante su conferencia de prensa, González Colón enfatizó en tener voces representativas de distintos sectores sociológicos. La actual comisionada residente en Washington informó que su equipo está compuesto por 9 portavoces.

Según confirmó, su enfoque está dirigido en atender a las comunidades de adultos mayores, a la comunidad LGBTTIQ+, los individuos de diversidad funcional, los servidores públicos, el sector privado y empresarial, el demográfico de mujeres, las bases de fe, a la juventud. Y los movimientos laborales.

“Mi campaña es de la gente, es el pueblo quien establece los asuntos”, comentó.

Entre los que aspiran a un escaño por Acumulación en la Cámara de Representantes se encuentran: el cabildero, Roberto Lefranc Fortuño; el doctor, David Figueroa Betancourt, como la voz de la comunidad de individuos con diversidad funcional; y la legisladora municipal de Camuy, Tatiana Pérez, y la alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera, para atender los asuntos de la mujer.

Por su parte, la legisladora municipal de Guaynabo, Mabel Vélez, buscará un escaño en el Senado por el distrito de Bayamón.

Su director de campaña será el licenciado, Francisco Domenech. Mientras, su director político y portavoz será el exlegislador, Ángel Cintrón.

A pesar de las especulaciones, el cabildero Elías Sánchez, no forma parte de la campaña política.

“Ustedes lo ven aquí […] Queda demostrado una vez más quiénes mienten y quiénes no”, aclaró González Colón.

Entre los presentes se encontraba Carlos Bermúdez, quien formará parte del área de comunicaciones.

Portavoces que servirán de enlace

En el aspecto económico, González Colón tendrá en en su equipo al empresario Juan Antonio “Tony” Larrea, quien será el portavoz de desarrollo económico.

Estableció que este vínculo con Larrea busca integrar los pequeños y medianos comerciantes, el sistema de permisos y el alto costo de “hacer negocios”.

Por otro lado, en el área de servidores públicos, la ex subadministradora del Fondo del Seguro del Estado, Enid Ortíz Rodríguez, servirá de portavoz de estos organismos.

Ante el alto demográfico de adultos mayores en la isla y sus necesidades la doctora, Yolanda Varela, estará a cargo de ser el enlace con esta comunidad.

En cuanto a la juventud, la aspirante a liderar el país, presentó a Natalia Catoni comentando que “ella es la cara de los jóvenes profesionales, quienes quieren hacer cambios estructurales en el gobierno”. Buscarán atender las problemática de los jóvenes en “conseguir empleos bien remunerados”.

“La juventud no es el futuro, es el presente de Puerto Rico”, puntualizó la vicepresidenta del PNP.

Otro grupo que González Colón busca atender es la comunidad LGBTTIQ+, en la cual la activista, Cecilia La Luz, proveerá su apoyo en el desarrollo de iniciativas que reconozcan los retos diarios del sector.

La comisionada residente aseguró que es necesario tener una voz de la comunidad religiosa ya que son “la primera respuesta a necesidades”.

El licenciado, Juan Gaud, será la conexión con las distintas bases de fe, quien asesorará sobre asuntos medulares como la crianza de los hijos y la libre práctica de doctrinas.

“Me dan pena los contrincantes, vamos a ganar y estamos listos”, manifestó el precandidato a la silla en la capital federal, Elmer Román.

Reacciona a investigaciones de la Oficina de Ética Gubernamental

La vicepresidenta del PNP argumentó sobre las investigaciones de candidatos del PPD, que están siendo investigados, pero aspiran a espacios políticos.

Aunque reconoce que se debe evaluar cada caso, consideró que “hay casos que rayan la retina”.

Entre los mencionados, figuraron los alcaldes de Mayagüez, José Guillermo “Guillito” Rodríguez Rodríguez; Aguadilla, Julio Roldán Concepción y Ponce, Luis Irrizary Pabón.

“Si yo fuera la presidenta del PNP -que no lo soy-, y estos tres alcaldes estuvieran aspirando, no los dejaría correr bajo la insignia del PNP. Uno tiene que ser contundente en contra la corrupción y no permitir que personas que le han fallado a la confianza pública estén como candidatos”, declaró.

De la misma forma, manifestó que cada individuo “tendrá la presunción de inocencia en los tribunales”, pero instó en que en la política esa percepción es distinta.

En cuanto a pesquisas de la OEG contra figuras pertenecientes del PNP, aseguró que no conoce bien los detalles.

“Me imagino que como parte de esta campaña, cada uno de esos candidatos tiene que hablar”, sostuvo.

La OEG tiene pesquisas activas contra figuras pertenecientes al PNP; el exjefe de la Adminsitración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (ASSMCA), Carlos Rodríguez Otero, y los alcaldes de Ciales, Alexander Burgos Otero; Las Marías, Edwin Soto Santiago.