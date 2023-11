Contralora confirma investigación federal contra el alcalde de Aguadilla

La contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, aseguró este jueves que las autoridades federales investigan al alcalde del pueblo de Aguadilla, Julio Roldán Concepción.

En entrevista con Radio Isla 1320 AM, Valdieso sostuvo que: “Los federales anunciaron que estaban investigando y nosotros les estamos dando apoyo en eso. Ellos nos solicitaron y estamos trabajando con ellos”.

Además, esta manifestó que: “En unas porque le conseguimos la información, en otras porque nosotros mismos vamos y buscamos lo que ellos necesitan”.

Mientras, Valdivieso dijo que no recuerda desde cuándo se realizan las investigaciones contra Roldán Concepción.

Sobre la percepción de los alcaldes, la contralora comentó: “Los alcaldes deben darse cuenta de que son un blanco fácil y que siempre habrá alguien vigilándolos. La gente ya se cansó y nos escribe sobre lo que sabe. No podemos ser indiferentes ante lo que ocurre”.

Sin embargo, las autoridades federales aún no han confirmado oficialmente la existencia de dicha investigación. Recientemente, TeleOnce informó sobre la supuesta pesquisa en Aguadilla.

Hace algunos días, el alcalde indicó sobre la alegada investigación que: “En el reportaje se hace una suposición de la utilización de un contratista del Municipio de Aguadilla en unos trabajos de construcción en una propiedad privada de este servidor. Les informo que tenemos la evidencia de los pagos hechos a la empresa que realizó dichos trabajos, la cual no tiene relación alguna con el contratista mencionado. En otro momento del reportaje se presenta un visual del Comité de Campaña de este servidor bajo la premisa que es de mi propiedad, les informo que esas facilidades, son alquiladas y existe la evidencia de pago a quien realizó las remodelaciones en estas facilidades”.

Contraloría revela irregularidades en la transportación escolar de contratos que ascienden a $274 millones

Una serie de informes de auditoría realizados por la Oficina del Contralor de Puerto Rico revelaron una falta de subastas formales para los servicios de transportación y la utilización de contratos de emergencia a pesar de las restricciones presupuestarias.

La Contralora Yesmín Valdivieso presentó un informe con hallazgos y recomendaciones en relación con estos problemas ante la Comisión Conjunta sobre Informe Especiales del Contralor y durante la audiencia, las cuatro regiones educativas discutidas fueron: San Juan, Mayagüez, Bayamón y Ponce.

Uno de los informes, de la Región Educativa de San Juan, auditado para el período de 2008 a 2012, reveló deficiencias en los contratos de servicios para la transportación escolar de estudiantes del programa de educación especial. Se encontró que los contratos carecían de información y cláusulas necesarias para proteger los intereses del Departamento de Educación (DE). Además, se pagaron por servicios de transporte a estudiantes que no lo requerían y se realizaron enmiendas retroactivas a los contratos.

Valdivieso señaló que se realizaron pagos por servicios de transportación a estudiantes que no requerían dicho servicio y pagos por estudiantes no matriculados en las escuelas, entre otras irregularidades. En ORE de San Juan, no se designó un oficial de enlace principal ni un sustituto, y los contratos y enmiendas no se registraron adecuadamente.

En otro informe, de la Región Educativa de Mayagüez, auditado de 2009 a 2013, se encontró que algunos contratos se otorgaron sin efectuar subastas y con discrepancias en los montos. Además, se pagaron por servicios de transportación escolar especial y vocacional que no se prestaron, y no se realizaron los descuentos correspondientes por ausencias de estudiantes.

En el informe de la Región de Bayamón que abarca el período del 1 de enero de 2009 al 30 de junio de 2013 destacó varios problemas en la adquisición de servicios de transportación escolar, incluyendo la falta de subastas formales y la otorgación de contratos de emergencia a pesar de las medidas de control fiscal implementadas. Además se obtuvieron contratos de emergencia sufragados con fondos estatales. Para ello, se otorgaron 1,064 contratos de emergencia por $143.2 millones.

En tanto, la Región Educativa de Ponce entre el 2017 al 2021, se otorgó 540 contratos por $11.9 millones sufragados con fondos estatales y federales.

‘’Desde que asumí el cargo de Contralora en el 2010, tengo la preocupación sobre la inestabilidad que provocan los cambios de secretarios en el Departamento de Educación. Desde esa fecha, se han nombrado 11 funcionarios entre secretarios de Educación en propiedad, secretarios interinos, nombramientos retirados por el Gobernador y nombramientos pendientes de confirmación’', dijo Valdivieso.