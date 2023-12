“Yo siempre le doy una oportunidad al amor”: confiesa Maripily ante su entrada a La Casa de los Famosos

A partir del 23 de enero, la modelo y actriz puertorriqueña, Maripily Rivera, participará de la cuarta edición de La Casa de los Famosos donde no descarta enamorarse.

Rivera subrayó en que el público podrá conocer otra versión de Maripily, durante los cuatro meses de acuartelamiento.

“Aquí van a ver a una Maripily cuando se levanta, cuando entrena, qué come, cocinando, limpiando, conviviendo con 23 participantes; que en realidad somos de diferentes maneras de pensar”, comentó a Metro Puerto Rico.

Según Rivera, la audiencia la podrá ver sin maquillaje y conocerá a la ”Maripily en la intimidad”.

En esta ocasión, a diferencia de sus publicaciones en las redes sociales, los fanáticos tendrán la oportunidad de conocer a la boricua en otras facetas. Esto incluye, sus momentos de debilidad y tristeza.

En cuanto a su estrategia para mantenerse en el juego del “reality”, puntualizó que se mantendrá enfocada en su autenticidad. Además, añadió que el fingir y asumir un papel para “jugar el juego”, será visible ante el público. Por tanto, mostrará su esencia.

“Mi estrategia para mantenerme en el juego de la casa es ser yo. Ser una persona tal y como soy yo, real. Como vivo, como río, como lloro, como me sacan de control a veces, porque no somos perfectos. Cada cual tiene su carácter. Saben lo que le molesta. En algún momento voy a sacar mi carácter si se metieran conmigo”, aseveró.

Asimismo, quiere mostrar que es vulnerable y “llevadera”, a pesar de que sea conocida como una figura pública con carácter fuerte.

Durante la conferencia de prensa, informó que en su carrera tomó un rol de una mujer “sexy” y fuerte. Rivera afirmó que saldrá de ese personaje y mostrará que es una “mujer real”.

No niega la posibilidad de enamorarse en el “reality show”

Maripily aseguró que no va a cerrarse al amor “ni adentro de la casa de los famosos”, ni afuera del programa.

“Yo mientras esté viva y me mantenga viva, es porque el corazón está vivo. Entonces, las puertas del amor nunca me las he cerrado”, manifestó.

Aunque, Rivera informó que no sabe quiénes son todos los participantes del programa. Sin embargo, si existe una conexión con algún concursante, la puertorriqueña lo exploraría.

“Todo el mundo está pensando: ‘Te enamoras allá adentro de la casa”. Pero, ¿si no me gustan ninguno de los solteros que entren ahí? Pues, nada me quedo sola tranquila y espero a salir de la casa para darle la oportunidad al amor”, comunicó.

Retos para Maripily en su participación de La Casa de los Famosos

Rivera quien también es empresaria, recalcó que su mayor reto será estar lejos de su hijo, pues tiene una relación muy estrecha con el.

También, instó que el proceso la ayudaría a desapegarse de su celular y las redes sociales.

“No es problema para mi, créeme. Antes no existían las redes sociales, y si por mi fuera, no estuviera en las redes sociales, pero estoy por negocios“, aclaró.

Por otra parte, Maripily detalló que la cadena del programa, Telemundo, la invitó a la casa el año pasado. Sin embargo, afirmó que este año es cuando se siente lista para formar parte del ”show”.

A su vez, manifestó que se siente en “control y tranquila” y que se mantendrá centrada durante el proceso haciendo lo que le gusta, como el ejercicio o caminar.