Maripily Rivera sobre LCDLF 4: “Si me toca enamorarme pues me enamoro”

La empresaria, modelo y fisiculturista puertorriqueña, María del Pilar Rivera Borrero, conocida como Maripily, conversó con la revista People en Español sobre su próxima participación en la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo).

“Para mí esta es una oportunidad muy grande. Es mi proyecto más importante de los que voy a hacer. El año pasado me hicieron este acercamiento pero este año estoy un poco más preparada y concentrada en lo que quiero hacer”, sostuvo Maripily.

Sobre si el amor toca a la puerta de su corazón mientras esté encerrada con otras 22 celebridades, la boricua indicó que: “Si me toca enamorarme pues me enamoro”.

“La idea es ganar. Que ése público que está allí que conocen a Maripily, que es nada más el personaje, puedan ver a María del Pilar; La gente no me ha visto en ese plan: cocinar, limpiar, entrenar, cómo me levanto”, añadió.

La ponceña, quien será la cuarta celebridad boricua en participar en el programa, se describió como una mujer multifacética” y “un huracán de emociones”.

“Maripily es un huracán de emociones, soy una mujer multifacética lo mismo puedo ser madre que puedo ser entrenadora, que puedo ser cocinera. Soy muy llevadera [pero] tengo mi carácter también. En algún momento puede salir. Si encuentro cosas que no me gustan, porque es normal [y] si en algún momento lo tenemos que sacar, lo vamos a sacar”.

Hasta el momento, Telemundo ha confirmado a Maripily, la actriz mexicana Thali García, el actor colombiano Gregorio Pernía y el cantante californiano Lupillo Rivera como habitantes de la cuarta temporada.

La nueva edición de LCDLF estrena el martes, 23 de enero de 2024, durará 17 semanas y contará con 23 participantes. El mismo estará animado por el periodista Nacho Lozano y Jimena Gállego.