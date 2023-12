Urge atribución de fondos al Centro Médico de Río Piedras

Luego de distintas denuncias sobre la falta de personal y condiciones de trabajo en el Centro Médico de Río Piedras, el director de la Administración de Servicios Médicos (ASEM); Lcdo. Jorge Matta, y el presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Edwin Méndez se reunirán hoy para discutir sobre la problemática.

Metro Puerto Rico dialogó con el expresidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR), el doctor Víctor Ramos, y con el expresidente de la UGT, Gerson Guzmán, para identificar las posibles resoluciones que se podrían suscitar.

Ramos estableció que, aunque las cirugías se cancelan por diversas razones, lo “nuevo” son las cancelaciones por falta del personal.

Las cirugías se pueden posponer por distintos aspectos, ya sea que el paciente esté enfermo o que llegue una emergencia en la que haya que operar inmediatamente.

“Lo nuevo, en este planteamiento, es que no haya personal para dar las altas para que entonces la gente se pueda operar y entrar a ese cuarto, donde se hizo la alta. Eso es nuevo. Si eso es cierto, a mi me parece inaceptable”, aseguró.

En cuanto a una posible resolución, el expresidente del Colegio cree que es complicado para que la administración presente una solución permanente, dado que estas decisiones recaen sobre la Junta de Control Fiscal (JCF).

“Hubo una ley de aumentarle a las enfermeras y decidieron, al igual que por ejemplo con el salario mínimo que se aumentó para el sector privado pero no para el público, pues lo mismo ocurrió. Se estableció que se aumentara a las enfermeras en el sector privado más que en el sector público. Eso hace que hayan ofertas más atractivas en el sector privado”, recontó Ramos.

A su vez, recalcó que es necesario pagar adecuadamente a las enfermeras para lograr obtener el personal y el servicio apropiado. Para alcanzar esto la Junta debe designar fondos para aliviar la carga laboral, según el expresidente del CMCPR.

“La Junta Fiscal decide las cosas que son prioritarias para ellos y no necesariamente las cosas que son pioritarias para ellos son prioritarias para el país”, manifestó.

Por otra parte, el expresidente de la UGT, Guzmán, aseguró que esto debe ser un esfuerzo por parte de la administración de ASEM, la Junta de Control Fiscal y el gobierno general.

“Creo que es un asunto de voluntad. Creo que ni la Junta de Control Fiscal ni el gobierno central de Puerto Rico han entendido la realidad, la magnitudad de servicios que se prestan en Puerto Rico. Siendo la única facilidad hospitalaria supraterciaria que tenemos aquí”, argumentó.

Declaró que “ninguna de las organizaciones pasadas” no le atribuyen la prioridad y el presupuesto necesario para todas las unidades de salud.

Guzmán vislumbra que el encuentro sea similar a las reuniones del pasado.

“Yo creo que aquí va a continuar sucediendo lo que hemos visto en los últimos años. Compromisos de los esfuerzos para contratar el personal, pero al final y al cabo no va haber el resultado que necesitamos. Al 31 de diciembre, como expresaron anteriormente que iban a intentar de contratar al personal, no será eso posible con los salarios que están ofreciendo”, subrayó Guzmán.

Asimismo, el expresidente de la UGT indicó que esto es un asunto que data de hace unos años, refiriéndose a la falta de los empleados.

Guzmán alegó que los trabajadores llevan denunciando la problemática desde hace una década, pero el huracán María lo intensificó.

“Lo ven como algo normal, se ha normalizado, pero no es lo correcto. No ha sido normal desde hace muchísimos años. Está afectando nuestros servicios. Ellos lo ven como algo normal porque no son los que están en el calor, en el fragor de la situación y atención directa con el paciente”, expuso.

También, estableció que el sistema de salud del archipiélago lleva en crisis “hace mucho tiempo”, mas es el compromiso de los empleados que lo mantiene aflote.

En cuanto a un posible colapso del complejo hospitalario, el doctor Ramos sostuvo que la administración buscará “cómo inyectarle fondos” de cara a un año de elecciones.

“Tratarán de buscar la forma de que haya dinero, aunque sea temporero”, opinó.