Trabajadores de Centro Médico exigen mejores condiciones laborales

La Unión General de Trabajadores (UGT) de Centro Médico levantó reclamos al gobernador, Pedro Pierluisi, y al secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, sobre la falta de personal y condiciones precarias de empleo.

El presidente de la unión, Edwin Méndez, instó a los líderes a que ejecuten una “contratación inmediata de personal”, pues la falta de profesionales genera lagunas en la prestación de servicios en el complejo hospitalario.

Asimismo, agregó que los beneficios que se les ofrece a los empleados no es suficientemente atractivo para “ser competitivos” y lograr mayor interés por parte de los profesionales de la salud.

Por tanto, aumenta la carga laboral, los pacientes por cada enfermero y el tiempo de trabajo.

Según indicaron en la conferencia de prensa, otra problemática consiste en que varios doblan sus turnos y, en ocasiones, tienen que esperar meses por su compensación.

Estos factores provocan el éxodo y las bajas en el equipo de trabajo.

“El principal problema estriba en la falta de personal de enfermería y equipo de apoyo para atender a los pacientes en los cuartos del hospital, luego del proceso de operación”, establecieron por medio de un comunicado de prensa.

Estas denuncias relucieron el pasado 5 de diciembre cuando el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR), Dr. Carlos Díaz, indicó a Radio Isla 1320AM que varios médicos alertaron que se cancelaron cirugías porque “no hay personal”.

“Recibí noticias hoy de varios de los cirujanos del Centro Médico que no han podido operar durante la mañana de hoy porque no hay camas, no hay personal en el hospital universitario”, estableció.

Asimismo, Díaz sostuvo que el centro recurrió a no utilizar las camas disponibles por la falta empleados que puedan atender a los pacientes en la unidad de “Recovery”.

“Hay camas, pero no hay suficiente personal para poder dar de alta a los pacientes que están en el proceso y esas camas que están el proceso y esas camas quedar disponibles para las cirugías que están pendiente hacerse”, aclaró.

Los miembros de la UGT recalcaron en este punto, durante la conferencia de prensa.

“Un proceso de realizar operaciones continuas - de manera segura- requiere la contratación de enfermeras profesionales para poder atender a todos los pacientes intervenidos quirúrgicamente en los cuartos de hospital para recibir los procesos postoperatorios”, puntualizaron.

De acuerdo con la UGT, la carencia de personal “ha provocado una reducción de 8 a 10 operaciones menos por turno de trabajo”.

Aunque la administradora de la institución médica, la Lcda. Bianca Castro, aseguró que “no hay paralización de intervenciones”.

“Falso. Las cirugías se están realizando. No hay paralización de intervenciones. Ayer se llevaron a cabo con éxito 31 casos quirúrgicos y hemos programado un promedio aproximado de 35 intervenciones durante toda la semana. En estos tiempos festivos, observamos un incremento en la cantidad de pacientes y visitas en nuestra Sala de Emergencia y por ende un aumento en los pacientes hospitalizados, muchos de ellos con un cuadro clínico complejo lo que aumenta su tiempo de estadía. A pesar de esta mayor demanda de los servicios, nuestras salas de operaciones continúan funcionando con normalidad”, expresó en declaraciones escritas.

Según la UGT, esta semana hubo una baja de enfermeros y empleados, ya que encuentran mejores ofertas de empleo. De acuerdo con Méndez, esto es una constante. Los miembros sostuvieron que los profesionales de la salud continúan su éxodo a los Estados Unidos en búsqueda de oportunidades atractivas.

Como parte de los reclamos, la unión hizo un llamado a que se aumente el salario de los empleados, a que contraten más personal y que mejoren las condiciones laborales para evitar la fuga de profesionales.

La administración del complejo reacciona

El director ejecutivo del Hospital Universitario de Adultos y de la Administración de Servicios Médicos (ASEM), Lcdo. Jorge Matta González, respondió a las expresiones de la UGT.

“En el Hospital Universitario de Adultos (UDH), nos hemos mantenido en reclutamiento activo y permanente a través de un respaldo directo del Departamento de Salud. Para la contratación de empleados de cuidado directo a nuestros pacientes, como personal de enfermería, de farmacia y escoltas, contamos con una asignación de $5 millones”, argumentó Matta González.

Añadió que este año lograron abrir 21 camas, logrando un total de 206 y buscan alcanzar a las 230.

Según Matta, semanalmente ejecutan entrevistas de reclutamiento y que contrataron 91 enfermeras este año. De la misma forma, informó sobre unos pagos retroactivos como parte del Plan de Retribución y Reclasificación Salarial.

Esto entró en vigor la segunda semana de noviembre, de acuerdo con Matta.

“El mismo fue aprobado retroactivo al primero de julio de 2023. En adición, en el día de ayer, anunciamos el pago por concepto del retroactivo adeudado de la implementación, así como el pago de una bonificación a los empleados no impactados por el referido Plan. En total, entre los aumentos y los pagos retroactivos se han desembolsado sobre $7 millones”, instó.