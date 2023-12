Suspendido alcalde de Ponce presenta su candidatura a la reelección

El alcalde del pueblo de Ponce, Luis Irizarry Pabón, quien fue suspendido de sus labores en noviembre pasado, radicó el domingo su candidatura a la reelección camino a las elecciones generales de 2024.

Irizarry Pabón es parte del Partido Popular Democrático (PPD).

“Tengo coraje, porque yo he venido aquí, primero, porque Dios me dijo que estuviera al frente de mi ciudad y a él no le puedo fallar. Esto ha sido como una película, pero el protagonista soy yo, donde a veces uno piensa que esto pasa solamente en las películas, pero en su momento, este que está aquí respeta la ley, respeta los procesos, pero también hay que exigir que me respeten”, sostuvo el doctor.

Este añadió que: “Hace tres días tuve un sueño donde Dios me dice que no me quite. La tranquilidad para mi familia y para mí, es valiosa, pero yo obedezco a un padre y hasta que él me diga que tengo que abandonar este barco, no lo voy a abandonar”.

La actividad política fue realizada en las instalaciones del Parque Enrique González, ubicado en el barrio Playa del mencionado municipio del sur de la isla.

Irizarry Pabón estuvo acompañado de sus familiares y simpatizantes.

La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) acusó al alcalde de Ponce el pasado mes de noviembre por dos violaciones al artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental, relacionadas con informes financieros requeridos, y otras dos al artículo 251 del Código Penal por enriquecimiento injustificado. La sala es presidida por la jueza Adria Cruz Cruz.

Luego, la jueza encontró causa para arresto en todos los cargos contra el alcalde. El pasado mes de abril, el PFEI, determinó designar un fiscal especial independiente al alcalde tras la recomendación realizada por el Departamento de Justicia de Puerto Rico.