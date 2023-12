Save-a-Gato asegura plan federal para eliminar gatos del Viejo San Juan no es realista

La propuesta que el Servicio Federal de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés), anunció esta semana para eliminar en un periodo de seis meses a cientos de gatos del Paseo del Morro en el Viejo San Juan, “simplemente no es realista”, a juicio de la licenciada Ana María Salicrup, portavoz de la organización Save-a-Gato.

”Sin duda alguna esa propuesta evidencia que quienes la están diseñando desconocen totalmente el trabajo que conlleva atrapar y sacar de su entorno a unos gatos que en su mayoría no son sociables”. Para la activista, lo que propone la entidad federal que administra las facilidades del castillo San Felipe de El Morro, falla además en que no explica con qué recursos se aplicará esa estrategia y a dónde irán a parar los gatos.”Hay una realidad objetiva y es que que la mayoría de estos gatos no se han socializado con los humanos, lo que hace su relocalización sumamente difícil, al igual que esta remoción podría traer un nuevo problema a la zona colonial”, señaló la abogada.

Para el NPS, los cientos de gatos que hay en el Paseo del Morro son una ‘especie invasora’ que presenta una amenaza de enfermedades para la ciudadanía y visitantes del Viejo San Juan. En el día de ayer, y en una entrevista radial (Damaris Suárez 1320 am), Salicrup expuso que la situación preocupante es lo que pueda pasar cuando se llene de ratas la zona del Viejo San Juan al eliminar su ancestral enemigo. “Eso es inevitable, una ciudad antigua, llena de restaurantes, donde se genera todo tipo de basura, sumado a la densidad poblacional, naturalmente hay ese tipo de plagas que sí son un riesgo para la salud”. La declaración de NPS no fue clara en en explicar los requisitos para la selección de la organización que finalmente se encargará de la remoción y eliminación de los gatos. Ante esto, Salicrup hizo un llamado a mayor transparencia en el proceso.

Por otro lado, la poeta Vanessa Droz, integrante del comité timón de la Asociación de Vecinos del Viejo San Juan, expresó previamente a la prensa que “hay que tener en cuenta que esos gatos son esterilizados y vacunados por la gente de la organización Save-a-Gato, que ha hecho, por décadas, una labor extraordinaria en el Viejo San Juan”.

A finales de septiembre pasado, el Servicio de Parques Nacionales publicó y abrió a comentarios una revisión del Plan de Manejo de Gatos en el Viejo San Juan, entre cuyos cambios estaba la remoción de los felinos a cargo de una organización de bienestar animal seleccionada por la dependencia federal, de la que al momento no hay detalles adicionales.