Departamento de la Familia inicia investigación sobre situación de “El Topo”

El Departamento de la Familia (DF) inició hoy, jueves, una investigación sobre el caso del cantautor puertorriqueño Antonio Cabán Vale, “El Topo”, tras recibir dos referidos independientes.

La semana pasada se reportó que el compositor de “Verde Luz” sufrió un derrame cerebral en el 2021. Desde ese momento, no puede mover su mano izquierda y se encuentra semi-encamado. El hijo del cantautor puertorriqueño, Adean Cabán, indicó que no recibe ayudas y no trabaja debido a que todo su tiempo lo invierte en el cuidado de su padre.

“Rápidamente, y en cumplimiento con la la Ley Núm. 121 de 2019, “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores, procedimos hoy a presentar un caso ante el tribunal municipal de San Juan para servir como ente facilitador en la prestación de servicios”, confirmó por escrito la secretaria de la Familia, Ciení Rodríguez Troche. “Este caso continúa abierto con vista judicial de seguimiento pautada para diciembre, por lo que está es, al momento, la única información que podemos compartir”, continuó.

“En el Departamento de la Familia, junto a otras entidades gubernamentales, continuaremos muy pendientes de que Antonio Cabán Vale, cariñosamente apodado como “El Topo”, se encuentre recibiendo todos los servicios, atención médica y la satisfacción de las necesidades básicas. La agencia, como ente facilitador, tiene como objetivo en todo momento, garantizar el bienestar, seguridad y protección de él y de cualquier individuo de las poblaciones a las que servimos, como lo son los adultos mayores, los adultos con discapacidad y los menores”, añadió.