Ofendido el hijo de “El Topo” con colectas a favor de su padre

El hijo del cantautor puertorriqueño Antonio Cabán Vale “El Topo”, Adrián Cabán, señaló a periodistas y medios de comunicación por tergiversar la información sobre el cuidado de su padre y las condiciones en las que se encuentra viviendo.

Cabán indicó en entrevista con Alexandra Fuentes en el programa Alexandra a las 12 (Telemundo) que es el cuidador de su padre y que está siendo atendido. Además, se mostró incómodo con las colectas que se han estado anunciando a favor de su padre y asegura que no ha recibido dinero de estos llamados en los medios de comunicación o redes sociales.

“Me parece ofensivo, personas que están organizando colectas a nombre del Topo que no me han dado ni un centavo, no sé dónde está el dinero, están organizando conciertos sin haberme llamado. Yo me he enterado por segundas personas que la fecha es de tal productor o del otro...A mi nadie me ha llamado a casa...”, expresó Cabán.

Del mismo modo, criticó que se proponga la creación de un fideicomiso para los fondos que se recauden. “¿Qué están insinuando que él y yo no somos capaces de administrar nuestras cosas?”, expresó.

Por otro lado, Cabán señaló a los medios de comunicación y periodistas que reseñaron las condiciones en las que se encuentra su padre asegurando que no es cierto que este se encuentre abandonado. Según su versión, este tenía pautada una entrevista con la periodista Sylvia Verónica Camacho para Noticentro (WAPA) para el miércoles de la semana pasada. Sin embargo, Cabán aseguró que la periodista llegó dos días antes y a este no le dio tiempo de preparar a su padre y darle mantenimiento al hogar.

El hijo del cantautor también indicó que a petición de la periodista activó su sistema de ATH Móvil para recibir donativos para su padre, sin embargo, este indicó que en el reportaje realizado en WAPA TV no apareció el número y no ha recibido dinero para ayudas.

“Nunca puso el número, a través de su gestión y su entrevista yo no he recibido ni un solo centavo. Lo siento por ella, por Sylvia Verónica, pero esa no es la realidad”, expresó Cabán.

Por otra parte, indicó que una situación similar le ocurrió con la periodista Margarita Aponte del programa Jugando Pelota Dura (TeleOnce).

“Lo mismo me pasa al otro día con Margarita Aponte, llega de paracaídas sin avisar, me ofrece lo mismo, la dejo entrar, entrevista al viejo me dice que viene de parte de Ferdinand de Pelota Dura, tampoco pusieron el número. A Pelota Dura tuve que ir a última hora que me llamaron porque me enteré que tenían su cirquito allí e iban a barrer el piso conmigo, lo que no pudiern hacer porque yo llegué. Pero el acuerdo que Margarita me ofrece tampoco me lo cumplió igual que Sylvia Verónica, las dos están en la misma página conmigo”, expresó en el programa Alexandra A las 12.

Cabán indicó que tras los reportajes difundidos en los medios de comunicación llegó el Departamento de la Familia quienes le ofrecieron ayuda y una ama de llaves para que le brinde asistencia.

La semana pasada se reportó que el compositor de “Verde Luz” sufrió un derrame cerebral en el 2021. Desde ese momento, no puede mover su mano izquierda y se encuentra semi-encamado. Cabán indicó que no recibe ayudas y no trabaja debido a que todo su tiempo lo invierte en el cuidado de su padre.