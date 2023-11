Pierluisi se reunirá con la JCF para discutir discrepancias por la Reforma Contributiva

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, sostendrá una reunión en la tarde del viernes, con la Junta de Control Fiscal (JCF) mediante videoconferencia para discutir discrepancias sobre el impacto fiscal del proyecto de reforma contributiva.

El gobernador, junto con el Secretario de Hacienda y el Secretario de Estado, desafiará la evaluación de la JCF, argumentando un impacto fiscal significativamente menor que lo proyectado.

“Yo voy a desahogarme con la Junta, pero con mi gente al lado mío, con la data en mano, como siempre hago. Y si eso no funciona, como quiera, al paso que esto va, y no he tomado la decisión, pero al paso que esto va, lo que se ve venir es que yo sí voy a firmar esa ley de alivio contributivo”, afirmó Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa.

El gobernador expresó su frustración con la postura de la JCF y su intención de avanzar con la reforma.

Pierluisi argumentó que el proyecto de ley, cuyo impacto se estima en alrededor de 500 millones de dólares, es crucial para la economía y beneficioso para la clase media trabajadora, las pequeñas y medianas empresas, y para ajustar las tasas contributivas por inflación. Insiste en la importancia de implementar estos cambios inmediatamente, en lugar de esperar una reforma comprensiva propuesta por la JCF.

“No se aprobaron las enmiendas a la reforma laboral porque la Junta así pidió ese espacio. Pero lo menos que yo hubiera esperado de la Junta es que tan siquiera aguardaran a que le demos la certificación y le demos el estudio del impacto económico y le demos nuestra información para estar entonces tomando una posición. Obviamente tienen ya una mente hecha, una mente hecha nociva al desarrollo económico de Puerto Rico. Se supone que la Junta no está aquí meramente para cortar gastos. La Junta también tiene que estar velando por el desarrollo económico de Puerto Rico. Y lo que está es entorpeciéndolo. Y esto ya para mí está colmando la copa”, dijo.

La Junta de Control Fiscal, por otro lado, advirtió que el proyecto sobre contribuciones incumple con PROMESA, el Plan Fiscal y el presupuesto. Según la JCF, el Proyecto de la Cámara 1839 podría resultar en una reducción de ingresos gubernamentales de aproximadamente 750 millones de dólares este año fiscal y cerca de 3,000 millones en los próximos cinco años. La JCF sostiene que una reforma contributiva eficaz debe ser integral, holística y sostenible a largo plazo, y considera que el proyecto actual amenaza la estabilidad fiscal del gobierno.