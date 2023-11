Gobernador quiere saber de dónde salió el estimado de la Junta de proyecto contributivo que rechazó

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el jueves que va a analizar el estimado económico que dio la Junta de Control Fiscal (JCF) para oponerse al Proyecto contributivo.

Además, le pidió a la entidad federal creada bajo la Ley PROMESA que cambie sus posturas sobre el particular.

“Primero que nada, tengo que estudiar el proyecto con mi equipo de trabajo y determinar cuál es el impacto fiscal real. En esa carta la Junta habla de un impacto fiscal de más de 700 millones cuando el proyecto que yo sometí a la Legislatura, el impacto fiscal, es como 200 millones menos que eso. O sea que quiero tener claridad primero de por qué se está hablando de un impacto fiscal de más de 700 millones, porque ese no era el escenario cuando se sometió el proyecto de alivio contributivo a la Asamblea en esta última sesión ordinaria”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Aparte de verificar impacto fiscal, pues también voy a estar exhortando a la Junta de que deje de ser tan restrictiva en esta área tan importante que es el área de desarrollo económico. Si lo que ha pasado aquí es que la legislatura aprobó otras cosas que aumentaron el impacto fiscal, pues entonces eso lo tendré que evaluar para decidir si le imparto firma y de todas maneras trato de convencer a la Junta o si no le imparto firma”, añadió.

El gobernador insistió en que procurara que se apruebe una reducción en las tasas contributivas.

“Yo no descarto, yo voy a seguir insistiendo en el alivio. De la manera que sea, si por alguna razón esta medida no prevalece porque le añadieron disposiciones que aumentan su costo, o sea, el impacto fiscal que tiene, pues volverá a la carga con otro proyecto de alivio. Pero yo no me voy a rendir, no me voy a rendir porque hace falta ese alivio contributivo en Puerto Rico. Es una manera correcta de estimular nuestra economía, de propiciar desarrollo económico en Puerto Rico. Y que la Junta deje de insistir hasta cierto punto ya irrazonablemente de que si uno va a bajar una contribución, tiene que aumentar otra. Esa postura inflexible de la Junta tiene que cambiar. Porque así no vamos a poder lograr el desarrollo económico que todos queremos. Yo creo que ha llegado el momento de que la Junta entienda que hace falta un alivio contributivo y de que le dé paso al mismo”, expresó.