Selectos retira productos de leche condensada tras orden de Agricultura pero asegura tenía autorización

Los Supermercados Selectos confirmaron el retiro de productos derivados de la leche tras una acción del Departamento de Agricultura de Puerto Rico, aunque aseguraron que contaban con autorización previa de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL).

La cadena realizó el retiro voluntario de ciertos productos lácteos de sus estantes en respuesta a la orden de Agricultura. Sin embargo aseguraron en declaraciones escritas que estos productos habían sido importados legalmente con el permiso de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera desde 2020.

“Confiamos en la legalidad de nuestra operación y la autorización otorgada por la ORIL”, afirmó Mayreg Rodríguez, Directora Ejecutiva de Supermercados Selectos, destacando el cumplimiento inmediato con las medidas regulatorias.

La preocupación de la cadena se centra en las “posibles repercusiones a su reputación y el impacto económico”, luego de que el Departamento de Agricultura pusiera en duda la validez de las autorizaciones previas para la importación de productos lácteos.

Rodríguez enfatizó el compromiso de la empresa con el crecimiento económico de Puerto Rico y exhortó a los organismos regulatorios a mejorar la claridad y comunicación de sus procesos para evitar futuras confusiones.

En su comunicación, Rodríguez hizo referencia a un correo electrónico de julio de 2020, donde un oficial de la ORIL confirmaba la no necesidad de regulación de la Leche Condensada Creamer marca Selectos, ya que no cumplía con la definición de leche según los reglamentos vigentes en aquel momento. Este precedente respalda la posición de Selectos frente a las acciones recientes del Departamento de Agricultura.

Tras una visita rutinaria por parte de los inspectores de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL), agencia adscrita del Departamento, se encontró la venta ilegal de productos derivados de la leche, como la marca NELA, marca Batey y marca Selectos.

Según indicó la agencia gubernamental, la marca NELA no cumple con la regulación de etiqueta y no tiene licencia para importar. Además, contiene aceites y leche en polvo que parece leche condensada, estos no provienen de la leche natural y se le conoce como “filled milk”, sustituto de la leche que se le añade derivados.

Por otro lado, la detención de la marca Batey y la marca Selectos se produjo por no tener etiqueta aprobada para importación y venta. Además, no poseían licencia expedida por la ORIL.

“Esta acción la llevamos a cabo en estricto cumplimiento con las regulaciones y normativas para la venta y distribución de alimentos en Puerto Rico. Es nuestro compromiso garantizar la calidad y seguridad de todos los alimentos. La salud y el bienestar de nuestra gente es prioridad”, indicó el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró a través de un comunicado de prensa.