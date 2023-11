Agricultura ordena retiro de producto derivado de la leche por venta ilegal

El Departamento de Agricultura (DA), ordenó el retiro inmediato del mercado del producto NELA, Batey y Selectos, por su venta ilegal en Puerto Rico, tras no cumplir con los estándares de distribución y comercialización.

Tras una visita rutinaria por parte de los inspectores de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL), agencia adscrita del Departamento, se encontró la venta ilegal de productos derivados de la leche, como la marca NELA, marca Batey y marca Selectos.

Según indicó la agencia gubernamental, la marca NELA no cumple con la regulación de etiqueta y no tiene licencia para importar. Además, contiene aceites y leche en polvo que parece leche condensada, estos no provienen de la leche natural y se le conoce como “filled milk”, sustituto de la leche que se le añade derivados.

Por otro lado, la detención de la marca Batey y la marca Selectos se produjo por no tener etiqueta aprobada para importación y venta. Además, no poseían licencia expedida por la ORIL.

“Esta acción la llevamos a cabo en estricto cumplimiento con las regulaciones y normativas para la venta y distribución de alimentos en Puerto Rico. Es nuestro compromiso garantizar la calidad y seguridad de todos los alimentos. La salud y el bienestar de nuestra gente es prioridad”, indicó el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró a través de un comunicado de prensa.

Estados Unidos: Retiran más paquetes de puré para niños por intoxicaciones vinculadas a plomo

Las autoridades de salud de Estados Unidos ampliaron una investigación sobre paquetes de puré de manzana y canela que podrían estar contaminados con plomo y que son promovidos para el consumo de niños, en medio de reportes sobre más intoxicaciones y retiros adicionales de productos del mercado.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) indicó el viernes que recibió informes de siete casos de intoxicación en al menos cinco estados posiblemente relacionados con puré contaminado.

Dos nuevas compañías, Schnucks Markets de San Luis y Weis Markets de Sunbury, Pensilvania, anunciaron el retiro del mercado de ciertos productos de puré de manzana con canela porque podrían contener altos niveles de plomo. WanaBana de Coral Gables, Florida, retiró previamente todos los lotes y fechas de vencimiento de su puré de manzana y canela.

El consumo de los productos contaminados puede provocar una “toxicidad aguda”, indicó la FDA. Los padres y las personas que tienen niños a su cargo no deben comprar ni servir los productos de puré de manzana con canela, los cuales se venden a través de diversos minoristas, entre ellos Amazon, Dollar Tree y en las tiendas de comestibles Schnucks y Eatwell Markets.

A los niños y otras personas que hayan consumido los productos se les deben realizar análisis a fin de detectar una posible intoxicación por plomo, subrayó la agencia.

La pesquisa comenzó en Carolina del Norte, donde las autoridades sanitarias investigan reportes sobre cuatro niños a los que se les detectaron altos niveles de plomo en la sangre vinculados con el producto de WanaBana. Autoridades de salud estatales analizaron varios lotes del producto y detectaron concentraciones “extremadamente altas” de plomo. La FDA confirmó los resultados.

La Red Coordinada de Respuesta y Evaluación de Brotes de la FDA encabeza la investigación, en cooperación con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y autoridades sanitarias estatales y municipales.

El plomo es tóxico para personas de todas las edades, pero puede ser especialmente dañino para los niños. La mayoría de los menores no presentan síntomas evidentes, por lo que es importante que los menores expuestos se sometan a análisis para comprobar los niveles de plomo en la sangre. La exposición a corto plazo al plomo puede provocar síntomas que incluyen dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos y anemia, detalló la FDA.

Los metales pesados como el plomo pueden ingresar a los alimentos a través de la tierra, el agua o procesos industriales, según la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP, por sus iniciales en inglés). La exposición al plomo puede ser sumamente perjudicial para la salud de un menor, causando daños en el cerebro y el sistema nervioso, y una desaceleración del crecimiento y el desarrollo. No se conoce un nivel seguro de exposición al plomo, añadió la AAP.