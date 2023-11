Representante “Quiquito” Meléndez anuncia candidatura para la comisaría residente en Washington

El representante José Enrique “Quiquito” Meléndez confirmó el lunes, que va a aspirar a la comisaría residente en Washington y que habrán primarias en el Partido Nuevo Progresista (PNP) para el dicho puesto político que ocupa Jenniffer González Colón.

“En mi caso, yo me gano a cualquiera. El PNP va a tener una primaria para [la comisaría residente] Washington. Yo no regreso a la Cámara de Representantes de Puerto Rico, yo regreso a la Cámara de Representantes federal”, dijo el legislador en entrevista con WKAQ 580 AM.

“Luego de un profundo análisis, hemos hablado con la gente, hemos consultado con el pueblo y la gente que realmente dirige nuestro partido y hemos tenido la decisión de aspirar”, añadió.

Sobre las futuras primarias en la Palma, el representante sostuvo que: “Ya sea William [Villafañe], sea Elmer, sea cualquiera otro... el que sea. El PNP va a dirigirse a una primaria para la comisaría residente”.

Pierluisi no descarta entrar al proceso de primarias sin endosar candidatos a Washington

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, confirmó la semana pasada, que existe la posibilidad de que transcurra el proceso de primarias por la comisaría residente en Washington en el Partido Nuevo Progresista (PNP) sin que endose a un candidato en particular.

Pierluisi mencionó que suenan varios nombres como el del senador William Villafañe, el representante José “Quiquito” Meléndez y el director de la Administración de Asuntos Federales (PRFAA), Luis Dávila Pernas, para ocupar el puesto que deja vacante Jenniffer González tras su intención de aspirar a la gobernación en el 2024. Sin embargo, hasta el momento este no ha endosado a ninguno.

“Tres nombres han salido a relucir últimamente, estamos hablando del senador William Villafañe, el representante José “Quiquito” Meléndez y por otro lado el que dirige PRFAA, Luis Dávila Pernas, los tres son buenos estadistas”, expresó en entrevista con la periodista Milly Méndez en Radio Isla 1320.

“Yo no estoy endosando en este momento, no descarto algún día endosar a alguien, yo quiero ver primero si se materializan estas candidaturas”, afirmó el gobernador.

Pierluisi no descarta la posibilidad de entrar al proceso de primarias sin endosar a ninguno de los candidatos que se mencionan hasta el momento, sin embargo, no descarta hacerlo si una de las alternativas es superior a otra.

“Yo no tendría que endosar, particularmente si son buenos estadistas y tienen la capacidad para hacer el trabajo, no necesariamente tengo que endosar, si yo veo que en su momento una de estas personas formaliza su candidatura o dos personas formalizan su candidatura y entiendo que uno es sustancialmente mejor que el otro puedo endosar pero no necesariamente lo voy a hacer”, señaló el gobernador.